Grazie a Dio c’è qualcuno libero/a

Concita de Gregorio

Faccio fatica a credere che il segretario del Pd, tuttora il più grande partito della sinistra italiana, abbia scritto parole in cui mostra di non percepire la differenza fra chi fa politica e chi fa giornalismo. E’ semplice. Chi fa politica governa, chi fa giornalismo racconta l’azione di chi governa. In totale autonomia e libertà, aggiungo: la libertà di stampa a cui il Presidente Mattarella – garante delle istituzioni democratiche – si è richiamato nel suo discorso di insediamento. Tutti possono sbagliare, politici e giornalisti. Ma è chi governa che costruisce (o demolisce, purtroppo, talvolta) la casa che noi cittadini abitiamo. Lo fa in nome del mandato a rappresentarli. Non avendo io, a differenza di Zingaretti, mai governato niente – né una Regione, né un Partito, né un’assemblea di condominio – non vedo quali macerie avrei potuto lasciare. Anche il lessico che il segretario usa mi lascia davvero sorpresa. Non sono tornata, sono sempre stata qui. Radical chic, nella muffita terminologia del dibattito politico, è una definizione che qualifica chi la usa. Molto spesso le destre, quasi sempre – ci avrà fatto caso – all’indirizzo di persone di sesso femminile per depotenziarne la parola. E’ una formula usata in senso dispregiativo per indicare chi si dice di sinistra ma ha redditi superiori alla media. Nemmeno questo è il mio caso. Non toccherei il tema dei miei redditi, tocca vicende sulle quali certo il segretario del Pd può facilmente informarsi. Da ultimo, quando scrive “chi fa un comizio in diretta è un esempio” immagino si riferisca a Renzi, ma non deve aver letto bene il passaggio. Escludo, se lo ha letto, che non lo abbia capito.

Spero davvero che il segretario del Pd non consideri questa “una lezione”: si tratta, tecnicamente, di una risposta. Dovuta, poiché mi chiama in causa in pubblico. Sulla chitarra non so. Ci sono anche bei film da vedere. Ce n’è uno, in specie, in cui il protagonista spiega che i giornali sono fatti al servizio di chi è governato, non di chi governa. Un po’ altisonante, gli americani tendono al solenne, ma efficace.

