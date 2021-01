I problemi dell`Italia di oggi si chiamano vaccini, scuole, debito pubblico, infrastrutture, lavoro, ricerca, sostenibilità ambientale, geopolitica.

Su questi temi stento a comprendere quale significativo contributo possa portare Di Battista. Ma fortunatamente fatico anche a considerarlo un problema. Noi ci occupiamo di cose serie e di problemi reali, non degli insulti di Di Battista.

Matteo Renzi, un Governo ci sarà: “Tutti sanno che si vota nel 2023”

“La questione è capire se ci sarà un Governo politico o tecnico e chi lo guiderà. Prima decidiamo cosa fare”… “L’Arabia? Un alleato e un baluardo contro gli estremismi”

“Questa insistita personalizzazione su Conte tradisce il vero problema. Che non è il nome del premier, ma la direzione del Paese. Chi ha meno esperienza pensa che la politica sia solo uno scambio di incarichi, ma in realtà la vera sfida sono i progetti. La parola potere non è un sostantivo, ma un verbo: poter fare, poter cambiare, poter incidere. Non il potere fine a se stesso per conservare una poltrona. Poi, certo, le idee camminano sulle gambe degli uomini e dunque presto, prestissimo, dovremmo confrontarci sul nome dell’uomo o della donna che siederà a Palazzo Chigi per i prossimi due anni. Ma prima di decidere chi guiderà la macchina, domandiamoci dove vogliamo andare e quali sono i compagni di viaggio”.

I FATTI SONO QUESTI.

Se non fosse per Renzi oggi avremmo un recovery plan approvato di notte con la metà delle risorse, a cominciare dalla Sanità. L’unico che si è alzato per cambiare le cose, mentre gli altri dormivano. E hai BLABLA DICO:Che al Mes si può accedere ancora, a prescindere dal Recovery. Resta il fatto che senza Renzi, avremmo un Recovery ridicolo e con pochissime risorse. Cercate in rete la prima versione del piano, quella passata di notte e rifiutata da IV.

Poi :Pensate che ai piccoli e medi imprenditori vadano bene reddito di cittadinanza e quota 100 (che tolti i lavori usuranti serve a far andare prima in pensione i dipendenti pubblici) ? fiumi di soldi buttati, che si potevano usare per aiutare le imprese ad assumere.

La differenza tra GIGANTE POLITICO Renzino e gli altri,anche dopo le consultazioni.Lui argomenta e fa fare le domande ai giornalisti,gli altri leggono due righe a testa bassa generiche e poi scappano.Riguardo allArabia poi ,i ” moralisti”nostrani non sanno a che appigliarsi,come se altri regimi siano tanto migliori, come la Cina o la Russia o l’Egitto.Le mani che ha stretto Renzino ,le hanno ugualmente strette Conticino e altri precedenti del governo italiano,perchè non risulta che l’Italia abbia rotto i rapporti con essa,anzi, vende armi finora.Il fatto è, che c’è molta invidia a giro,perchè nessun altro riesce a fare quello che riesce a fare lui,non solo all’estero,ma anche in Italia…il piccolo David. del 2% : ha fatto eleggere Mattarella al Quirinale, ha fatto nascere questo governo e ora lo ha messo anche alle strette…e senza di lui non va da nessuna parte.Fino a non molto tempo fa, chi non aveva argomenti per commentare i fatti della politica diceva : COMUNISTI; dall’altra sponda: FASCISTI e gli animi s’acquetavano in una sorta di appagamento spirituale. Oggi quei termini sono caduti in disuso e quelle schiere di ragionatori denigrano: RENZI !E torna la serenità e così sia. PD e la setta di GRULLANDIA- fanno a poliziotto buono e cattivo, con i GRULLANDIA Scilipotiana legati ad una sedia con il ricco stipendio, solo che di buoni non ce ne sono (puntano ai 200 miliardi da dare in appalti a gente che sarà riconoscente)Si potrà continuare con questa agonia fino al 2023, il male vien fatto all Italia non certo ai sovranisti. Se dalle macerie del 2023 dovesse uscire una maggioranza solida di destra i settari di GRULLANDIA & PDEMENTI puotete star sicuri che gli elettori chiederanno conto hai precedentemente citati senza che finisca a tarallucci e vino.Esacerbate gli animi, ve ne assumerete la responsabilità.Siamo già seduti sulla riva del fiume, auguroni GRULLANDI& PDIOTI , un futuro radioso vi attende…..

