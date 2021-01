DEDICATO A CHI IN PRIVATO DI SI IN PUBBLICO DICE NO. SI PARLO DEL M.E.S. E NON SOLO

Per noi essere leali significa dire nelle riunioni private esattamente le stesse cose che poi si spiegano al di fuori. Da questo punto di vista per noi la lealtà è un punto fondamentale e da qui si deve partire.

La mia prima considerazione sul governo uscente e su quello entrante riguarda il Mes Sanità. L’Europa appena prese coscienza della pandemia deliberò di costituire un fondo speciale ripartendolo tra i vari Paesi sulla base della stima delle loro necessità, destinando all’Italia 36 miliardi a un tasso inferiore rispetto a quelli che l’Italia paga sul suo debito pubblico. A me è sembrato, e sembra tuttora, assurdo che l’Italia non abbia approfittato di questa offerta. Basti pensare ai benefici che si sarebbero avuti sulla ricerca, sulle strutture, sulle professionalità, sui vaccini. Mi sembra assurdo che un governo, quello uscente, che si proclamava europeista e un altro governo, quello entrante, che pone l’europeismo come principale suo cardine veda in una misura europea un tranello da evitare: quindi a un europeismo proclamato a parole si è contrapposto un antieuropeismo nei fatti. Ma ormai il danno è stato fatto, perché il danno enorme non è negli interessi maggiori che si pagheranno per fare gli investimenti, il danno enorme è nel non averli fatti gli investimenti nella sanità. Arrivati a questo punto e persistendo il NO immotivato e capriccioso del maggiore partito della maggioranza, ritengo inutile insistere sull’argomento Mes e mi auguro che gli investimenti vengano comunque fatti (meglio tardi che mai, meglio farli pagando interessi maggiori che non farli).

