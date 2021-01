La storia è storia, è a futura memoria non la si può rinnegare, ma solo reinterpretare alla luce degli sviluppi, potremmo scoprire che c’è ben di peggio “dell’arci antipatico Matteo Renzi”: qualcuno pensa di potere usare Italia Viva come una forchetta mono uso da usare e poi buttare.

Non pretendo di avere un’intelligenza superiore, ma solo di essere un mediocre, ma con una memoria storica.

Apprezzo la pazienza di Matteo, ci vogliono nervi di acciaio, per non reagire alla vera provocazione, di chi parla di provocazione se propongono problemi non graditi, considerandoli non discutibili, certo si parla di scambio, ma è sicuramente una violazione del galateo politico, confondere il punto di partenza con quello di arrivo. Sinceramente, sembra un dejà vu: la politica di Brenno che pesa ponendo su un piatto della bilancia la sua spada e pronuncia il suo “guai ai vinti.

Ho fatto delle trattative nei tempi lontani della mia giovinezza e la condizione di una mediazione allora era il superamento delle pregiudiziali.

Confermo la mia fiducia nella delegazione trattante.

Occorre sempre capire, che mediare non significa annichilire chi è in maggiore difficoltà, una mediazione deve salvare la faccia di tutti i contraenti, soprattutto di quelli in maggiore difficoltà.

Italia Viva “L’irresponsabile” sta dando a tutti una grande dimostrazione di responsabilità verso il Paese.

La mediazione non si fa così scambiando per provocazione ciò che non è gradito essa, è soprattutto comprensione degli altrui problemi, in qualche modo non solo fotografando un rapporto di forza: se la memoria non mi tradisce la mediazione inizia quando si rimuovono le pregiudiziali, riconoscendo a tutti i contraenti pari dignità, che è quella delle idee verificate dai risultati prodotti fino a quel punto.

Vi un corposo punto di partenza (le differenze tra le posizioni) che non può essere confuso con l’auspicato punto di arrivo.

Certo chi tratta, ha problemi di rappresentanza delle istanze, che gli danno mandato ed essendo un problema di tutti, è utile sempre ricordare che ogni categoria umana tende a dividere ogni schieramento tra falchi e colombe!

Non è mai facile ma per arrivare ad una mediazione, ci vuole una strategica buona volontà di tutti, superando e comprendendo chi ha maggiori difficoltà magmatiche e contradditorie.

Ricordiamoci un ristorante si valuta solo quando ci si alza dal tavolo: soppesando qualità del cibo, dimensioni delle porzioni e conto pagato!

Stefano Federici

