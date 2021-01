Risposta a chi nel PD ci crede ancora… difatti per non dare il Paese alle destre(cosa che a priori è antidemocratico visto che a decidere devono essere gli elettori, e purtroppo sono in massa degli idioti, che prima hanno votato degli incapaci e adesso voterebbero degli esseri senza valori) il PD in questo governo ha solo fatto quello che volevano i 5stelle…non ottenendo nulla in cambio e non lo dico io ma il suo segretario… “In questo anno e mezzo di governo sono stati commessi molti errori e ci sono state molte lentezze. Accettammo il taglio dei parlamentari in cambio di impegni che poi non ci sono stati. Perciò dico che oggi non possiamo accettare tutto. Abbiamo già dato”

parole di Renzi?! no, le ha pronunciate Zingaretti.

Questo per me è tradimento di tutti i suoi elettori che come VOI PIDIOTI ancora non riescono a capirlo, comprendono gli occhi e turandosi il naso per non vedere la realtà dei fatti. Il PD non voleva il taglio dei parlamentari fatto così come semplice spot elettorale e ha dovuto farvelo votare, voleva il mes ma non ha potuto dirlo ad altavoce, voleva che venissero fatte tante riforme e sbloccati i cantieri e non lo ha ottenuto, cosa stavano aspettando?! la fine della legislatura per eleggere il presidente della repubblica, magari D’alema?! e hanno venduto il futuro dei nostri figli per un baffino qualunque?! signori cari, il 2023 arriverà e le destre, volendo o meno andranno al governo, si chiama democrazia, del resto anche Trump ci è arrivato per sfortuna degli americani, ma bloccare il Paese per abolire la democrazia non esiste. Si facciano un esame di coscienza e almeno per quello che rimane facciano in fretta le riforme essenziali e di cui il Paese ha un enorme bisogno… e non sono certo il cashback, i bonus vacanze o gli incentivi per acquistare auto elettriche e non che nessuno di quelli che hanno perso e perderanno il posto di lavoro per il loro immobilismo potranno permettersi. Nemmeno io che non perderò il mio posto e guadagno abbastanza posso permettermele, figuriamoci chi non riesce a mettere un piatto in tavola tutti i giorni e stiamo a pensare alle destre?!

