Sono disgustato, inorridito, sconvolto …mai e poi mai avrei potuto immaginare si potesse cadere così in basso!!

Ci sono passati tutti. Ma se ci va Renzi si spacca il mondo. Quello mediatico malato dal virus dal nome Oddiovirus . E non c’è vaccini che lo debelli. Ma serve solo intelligenza e in quella massa ignorante serve ammettere che c’è né pochissima. E quella poca che hanno e malata. Ma serve a chi per interessi personali li usa per la! Distrazione di massa sui veri problemi del paese. Gli inaffidabili aggressivi arroganti grillini sono maestri in questo, Casalino insegna.

Nemmeno si rendono conto che l’Arabia Saudita potrebbe troncare ogni rapporto con noi, sia commerciale che istituzionale, mentre Matteo Renzi rimane Matteo Renzi, il migliore.

Ho appena letto l’ orripilante articolo, partorito anch’esso dalla mente malata di un altro dei cosiddetti giornalisti d’accatto, dal titolo emblematico ” Matteo D”Arabia”

Questo capolavoro di idiozia è andato a sommarsi alla miserevole Canea , ormai inarrestabile, sulla improvvida consulenza – intervista del nostro malcapitato senatore !!

Leggere quell’ articolo impregnato di disprezzo, di odio, di volontà di fare del male….mi ha lasciata a bocca aperta…di fronte a tanto che si può dire?!

Dai sauditi ci sono andati tutti ( foto che lo dimostrano e girano da giorni sui social)…

sorrisi – strette di mano in primis dal nostro damerino Conte (quello di cui nessuno può fare più a meno, pena crisi di identità ed astinenza) la grande Merkel- Ursula Von Derlheien- Di Maio seduto a terra come l’ ospite, con aria sottomessa e adorante….

Come mai a nessuno di loro è stato riservato questo fiume di fango ?!

Mi risulta che il principe sanguinario fosse esattamente lo stesso e non una controfigura in cartone!!

Ormai tutto ciò che sta accadendo, a reti unificate, mi fa venire alla mente la lapidazione.

Ancora soltanto mediatica , ma temo x poco!!

La storia insegna che aizzare le folle all’ odio, come stanno facendo questi rifiuti umani, che disonorano , senza un minimo di finzione la loro professione, a lungo andare genera mostri.

Gli stessi di cui abbiamo commemorato le gesta solo due giorni fa!

Se questi luridi figuri , che ancora vengono chiamati giornalisti ( stasera il ciccione Telese letteralmente schiumava) potessero seppellire la loro vittima e prenderla a pietrate fino a finirla, riuscirebbero finalmente a raggiungere l’ apice del piacere, che solo chi è pusillanime e privo di anima può provare.

Mi fanno pensare al sadico, al ” mai goduto” che prova piacere nel torturare la sua vittima…

Sono disgustato, inorridito, sconvolto …mai e poi mai avrei potuto immaginare si potesse cadere così in basso!!

