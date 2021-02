La scelta del presidente Mattarella è stata come sempre saggia. E finalmente si parla di contenuti. Questa crisi non è sul carattere o sulla simpatia: è una crisi sulle scelte da fare per il futuro. Ci sono duecento miliardi da spendere per i prossimi anni. Non si può decidere di farlo con un emendamento notturno studiato all`ultimo secondo: serve la Politica con la p maiuscola. Ora è finalmente chiaro che la crisi nasce per scegliere come impostare il futuro, non perché qualcuno fa i capricci. La verità prima o poi arriva, la verità non è una velina di Palazzo.

Notizie: Aveva ragione Renzi …….. ora fanno i tavoli per i programmi ……. 220 miliardi del recovery plan senza un piano dettagliato scritto …….. nemmeno una stamberga si governa così alla meglio.

1) Di Maio vuole un governo forte, confessando che quello di prima era debole

2) Salta la riunione dei parlamentari grillini di Di Battista on line, il motivo: si era saputo della riunione, manco una setta! Finiti definitivamente i tempi della trasparenza, streaming, onestà…

Conte,Conte;Conte…….ma ieri Mattarella ha telefonato a Draghi…così tanto per sentire come stava, parrebbe.. resta che fibrillazioni 5S a parte, che come tenuta non contano nulla è Renzi centrale a suonare la danza.. Basta questo per spiegare il motivo del gesto renziano,,mettere a tacere i tromboni che si credevano solisti.. e rendersi conto che con pochi ma buoni voti si può rigirare gli altri…Sarà Conte alla fine? non credo. Analizziamo. Parlare di vaccini potrebbe significare anche:– definire le aree preposte alle vaccinazioni (non gli ospedali comodi e sicuri finora usati per il personale ospedaliero) chiarendo a cosa servono le primule a 600mila euri a sito visto che abbiamo palestre e circoli vuoti in tutta Italia;- definire le liste di vaccinandi, comprese le liste di riserva per chi non si presenta in giornata;- definire le liste dei riservisti serali, quelli da vaccinare con le dosi parziali rimanenti;- definire l’uso delle siringhe, cercando anche di motivare le luer-lock volute da Arcuri costosissime ed inutili;- evitare ulteriori errori di Arcuri nella consegna delle siringhe da 0,1 fortunatamente sostituite da quelle già presenti negli stock d’ospedale;- chiarire i parametri di priorità dei vaccinanti: in ordine personale ospedaliero prima medico poi amministrativo, ultraottantenni, anche giovani ma immunodeficienti, … non parenti ed amici come in Campania ;Ce n’è da dire; aspettiamo news da Conte. Grazie.

Solo che adesso avete Zingaretti Bettini ( mancano Bersani e Dalema e siamo a posto). Chiederemo noi Elettori, ai tanti personaggi straordinari dentro il PD che conosciamo bene, di provvedere in merito, perché davvero non ce la facciamo più.

Lasciamo stare i mesi passati nei quali, come ha detto benissimo pure Massimo Cacciari, il PD avrebbe potuto intervenire molto su Conte e dirigere la banda, avrebbe potuto intelligentemente affiancare Renzi prima e appoggiare il suo ottimo Piano dopo. Ma adesso è assurdo che insista solo su CONTE dopo che Conte ha dimostrato le banalità che non ci proteggono neppure da un raffreddore figurati da Drammi Economico-Sanitari.

Per ultimo, oltre tutti gli Esperti e gli addetti ai lavori del mondo del Lavoro Vero e delle Famiglie che hanno dichiarato che Idee proposte e Piano di Renzi sono irrinunciabili per il Paese insieme alla velocità e propulsione dei quali oggi non possiamo fare a meno, inventatevi un modo per creare una alleanza con Renzi e meno GRILLI e ricordatevi che noi siamo la SX Democratica Riformista Europ. non la SX dannosa rimasta al 1975. Non venite più a raccontarci di imbarcare personaggi da operetta per diluire IT.VIVA e ridurla meno influente: abbiamo bisogno proprio di IT.VIVA più determinante.

MA GIA DA: Ieri l’unica cosa di cui si è parlato data la calma piatta delle consultazioni è stato il battibecco Zingaretti -Concita che ha scoperchiato i non detti e i limiti della dirigenza e dei media di sinistra che avevano tutte e due ragione e che tutti e due si sono risentiti come spesso avviene nei matrimoni logori.. Ti comporti come un democristiano.. Sei la solita radical..sono rimbalzati come una pallina di ping pong rivelando che non si può essere socialdemocratici senza essere un pò democristiani….e che il PCI ha allevato una classe di intellettuali che al pari della sinistra sono diventati sempre più lontani dalla società e sempre più racchiusi in torre d’avorio pavoni di se stessi….e le colpe vostre le scaricate ad altri. Esempio crisi per le POLTRONE. Scusatemi, ma secondo quale logica se un partito fa parte della coalizione dovrebbe star fuori dal governo? L’importante è che i ministri proposti siano all’altezza e non scartine. Se fosse solo questione di poltrone, 2 ministri li aveva e se li teneva senza fare una crisi. Ma purtroppo per VOI (e per tutti noi) le poltrone non c’entrano, E’ UNA CRISI DI SISTEMA CHE VIENE DA LONTANO, TUTTI I NODI DELLE MANCATE RIFORME VENGONO AL PETTINE. Voi continui pure a banalizzare.

PS: L’italianissima commedia è alla fine, ci sono le ultime battute, la rivelazione finale con colpo di scena, il momento di commozione, il cattivo che viene sbeffeggiato, ed al fine i buoni che festeggiano, ridono e si abbracciano felici.

Il difficile è capire quali, e di chi, saranno le ultime battute, quale sarà, tra le decine di rivelazioni proposte, la rivelazione finale, quale colpo di scena inventare, del quale non si sia già parlato fino alla noia, come inserire un momento di commozione in un periodo tragico, senza scadere nel trucido, e quale sarà il cattivo sbeffeggiato, Renzi? Conte? Bonafede, o, per procurare la risata generale, Di Maio? E chi saranno i buoni a festeggiare? Renzi? Conte? Bonafede, o, per aizzare i fischi dal loggione, Di Maio?

Ma ammettetelo, vederli abbracciarsi mentre partono i titoli di coda, da solo vale il prezzo del biglietto.

Taccio della mia personale delusione per l’interpretazione Zingaretti, che nella commedia ha fatto solo un fugace spot , come faceva Hitchcock , nei suoi film, ma con molta meno classe ed utilità.

Terminato il secondo giorno di appuntamenti per il presidente della Camera: . Di Maio: “Serve un governo forte e in fretta”. Iv: “Noi categorici, serrati su programma”. Salta la riunione grillina anti-Renzi ultima modifica: da

