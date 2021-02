A fine giornata non ci sarà un documento scritto, ma Italia Viva si ribella. Tutto rinviato al confronto fra leader.

Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma.

Come si fa a sottoscrivere un programma unitario se 5S pretendono di escludere alcuni argomenti divisivi ( Mes, reddito di cittadinanza e nome non sostituibile del presidente del Consiglio)?

La domanda tragica è : quando al capezzale di un malato che è malato da tutte le parti del corpo si mettono una miriade di dottori ( alcuni nemmeno laureati i grillini),che può uscire fuori? La Torre di Babilonia, Se la cosa fosse fattibile, l’Italia andrebbe commissariata dall’Europa, altro che sovranismo d’accattoni.

Il programma di governo , se volevano, lo scrivevano in poche ore cari GRULLI ci sono o cerano (ma da mesi) e se vi ricordate nemmeno lette dal CONTE& GUALTIERI) e già le scritte bastava aggiustare il tiro cono piccole modifiche,…Il problema verte, come al solito, sulla spartizione delle poltroncine e strapuntini, comunque alla fine della farsa si dichiareranno tutti vincitori mentre gli unici sconfitti rimarranno i quasi 90.000 morti e i 100.000 posti di lavoro persi solo a Dicembre…Amen

OK: Prendiamo atto che tutto questo è, oltre che irrituale, inutile.

Con M5S NON è possibile governare, punto.

Non può esistere un programma politico che possa essere utile al paese che possa essere accettato da M5S.

Non possono essere approvati provvedimenti per una giustizia giusta, non possono essere sbloccate le grandi opere (Gronda, TAV, Terzo valico…), non possono essere riviste le politiche attive se all’ANPAL siede un inutile come Mimmo Parisi, non sono in grado di partorire una vera riforma tributaria, una revisione del codice degli appalti.

Insomma, tutto ciò che occorre per far correre il paese.

IV ci ha provato, ma si rassegni, passiamo la mano e andiamo verso un governo istituzionale con i voti di FI, parte della Lega, chi ci sta di M5S, PD, IV.

Non esistono altre strade, in attesa che il voto chiarisca le posizioni in Parlamento.

E che Conte sia un nulla lo dimostra che accetterebbe, se trovassero, al contrario, un accordo, di fare il mero esecutore di un programma di Governo scritto da altri; nessun vero Capo de Governo dotato di un minimo di leadership potrebbe accettarlo.

A fine giornata non ci sarà un documento scritto, ma Italia Viva si ribella. Tutto rinviato al confronto fra leader. ultima modifica: da

