“I dati impietosi pubblicati nel reportage di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera preoccupano e fanno sorgere molti dubbi sull’efficacia e la competenza della struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri.

Se una serie di inefficienze potevano essere comprensibili nella prima ondata pandemica, i dati riportati dal reportage sulla gestione successiva sono preoccupanti e francamente ingiustificabili.

Una riflessione sull’opportunità di proseguire su questa strada è doverosa. Prima ancora, però, c’è da chiedersi se sia sensato e utile affidare alla stessa struttura commissariale una partita fondamentale per il futuro del Paese come la campagna vaccinale anti Covid. Gli stessi errori stavolta non possono essere tollerati.”

Lisa hai perfettamente ragione, non è possibile dare tutti gli incarichi ad Arcuri . Speriamo che nei immediato futuro (domani) se ne rendano conto di questi errori!!

La Campagna Vaccinale così come condotta è solo ospedale centrica per ora ed ha soddisfatto i sanitari che negli ospedali ci lavorano. Fuori c’è il VUOTO ASSOLUTO .e siamo al 1 di febbraio. Non ci sono le linee guida su come implementare la campagna di massa come in Israele o negli Stati Uniti. 60 milioni di persone si devono vaccinare in 5 mesi se vogliamo arrivare all’estate. Si dovrebbero vaccinare 12 milioni di persone al mese!!!!! Siamo molto indietro. Ci vuole un Piano deciso forte energico….Arcuri vai a casa!!!

Avremo i vaccini e non abbiamo ancora un piano vaccinale. È assurdo. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo