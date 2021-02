Personaggio della notte dei tempi, il problema è che il PD non ha più una classe dirigente degna del suo glorioso passato. Mi dispiace molto, una fine ingloriosa. Questo e altri come lui vogliono vivacchiare e fare filosofia. Se ne fottono dei disoccupati delle imprese del ITALIA E DEGLI ITALIANI NON LE NE FREGA UN CAZZO

MA:Secondo me anche lui è un burattino, bisogna guardare in alto dove terminano i fili che fanno muovere questi burattini, gardate bene c’è un tizio con dei baffetti. Sono anni che li fa muovere, Ci è voluto un grande Renzi per rotamarlo, però si sa, certi tumori sono difficili da estirpare, alle volte sono recidivi.

l marchese Goffredo Bettini ha detto che il Pd è pronto ad appoggiare la stessa coalizione dell’uscente Governo per chiudere la crisi determinata da Matteo Renzi. Insomma la crisi

1. non sarebbe stata determinata da impegni disattesi,

2. da un piano vaccinale che fa acqua da tutte elle parti,

3. da un Recovery plan presentato all’ultimo momento e che sarebbe stato sicuramente bocciato a Bruxelles, come hanno confermato gli stessi Gentiloni e Sassoli (del PD)

4. dalla assenza di un piano dettagliato da presentare a Bruxelles, da avviare entro il 2023 e da concludere entro il 2026, per non perdere per sempre i 210 miliardi di Euro dell’Europa; che sono essenziali per rilanciare gli asset strategici e dunque tutto l’indotto dell’economia italiana

5. No la crisi sarebbe stata determinata da Matteo Renzi

Sorprende che in una nazione di 60 milioni di abitanti, non ci siano almeno un 50% di soggetti, che non siano collusi con il sistema corrotto di gestione del potere (che coinvolge direttamente tutti i partiti e purtroppo indirettamente tutti) ma soprattutto in grado di pensare, e che non si accorgono come costoro continuano, imperterriti a prenderci tutti per il … CULO.

M

Già la foto la dice lunga ma peggio sono quelli che ancora credono a questo PD:#ologramma ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo