Questo essere e amico dei poteri Forti che lo finanziano, non dimentichiamoci che staziona nelle procure. Pensare che dal giorno in cui era ospite fisso del programma di Santoro ,in cui Berlusconi prima di sedersi nella sedia dove si era seduto lui,la spolvero’ continuamente per non prendere l’infezione da virus .Sono passati molti anni ,Travaglio è sempre peggiorato e diventato ancora più truce.Tutte le sentenze avute per diffamazione e quelle che avrà in avanti,ti fanno capire di che pasta velenosa è lui e il giornale che dirige . Una breve sintesi.

Il lunghissimo elenco delle condanne per diffamazione di Marco Travaglio.

Un giornalista per esser legittimo deve osservare tre condizioni:

a) la verità della notizia pubblicata;

b) l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); 9

c) la correttezza formale dell’esposizione (c.d. continenza).

Il Sig. #TRAVAGLIO Marco è stato condannato, con sentenze non tutte in giudicato, ma tutte per #diffamazione:

dal Tribunale di Roma, nel 2000, a risarcire £. 79.000.000;

dal Tribunale di Roma, nel 2004 a risarcire €. 85.000 e spese, ridotta in appello ad €. 15.000;

dal Tribunale di Roma, nel 2005, ad €. 12.000 e spese;

dal Tribunale di Torino, nel 2008, ad €. 26,000;

dal Tribunale di Roma, nel 2008, ad €. 12.000 e spese;

dal Tribunale di Roma, nel 2008, ad 8 mesi di reclusione ed €. 100 di multa; condanna ridotta in Appello a €. 1.000 di multa (mentre in sede civile era stato condannato ad €. 20.000). Il ricorso per Cassazione fu dichiarato inammissibile, e Travaglio ricorse alla Corte Europea, che confermò, nel 2017, l’esistenza della diffamazione, in quanto il pezzo era “… fuorviante …”.

dalla Cassazione, nel 2009, ad €. 5.000 per diffamazione;

dal Tribunale di Marsala nel 2010, ad €. 15.000;

dal Tribunale di Torino, nel 2010, ad €. 16.000;

dal Tribunale di Roma, nel 2017;

dal Tribunale di Roma, nel 2018, ad €. 30.000;

dal Tribunale di Roma, nel 2018, con provvisionale di €. 150.000,00;

dal Tribunale di Firenze, nel 2018, ad €. 95.000;

dal Tribunale di Firenze, nel 2018 ad €. 50.000.

Andrebbero poi aggiunti, un processo dal quale scampò la condanna per essersi pubblicamente scusato con la parte offesa, che ritenutasi soddisfatta, rimise la querela, e soprattutto una d’appello che, sebbene avesse confermato la condanna di primo grado, riducendo solo la pena, il 4.01.2010 … depositava la motivazione fuori termine, l’8.01.2011, e cioè 1 anno dopo, invece che entro i 60 giorni indicati, quando il reato era ormai PRESCRITTO (pensate un po’, proprio a lui che accusa gli altri di aver usufruito della prescrizione, è capitato di esser suo malgrado prescritto!).

Come immagino avrete notato, non ho indicato i nomi delle parti lese in quei processi ma, se proprio a qualcuno interessa, posso suggerire di cercarli su internet dove ci sono tantissime altre notiziuole.

Una sola ultima cosa, anzi due: la prima, senza commentare, riporto parte della motivazione del Tribunale di Marsala: «Le modalità di confezionamento dell’articolo risultano sintomatiche della sussistenza, in capo all’autore, di una precisa consapevolezza dell’attitudine offensiva della condotta e della sua concreta idoneità lesiva della reputazione». La seconda: avete fatto caso per cosa è stato condannato … sempre per diffamazione? Ovviamente continuate a leggerlo. E però visto che, stando alle sentenze, sembrerebbe particolarmente portato a raccontar fatti diversi dal vero … attenzione a prendere per oro colato quel che scrive ….

Marina Lenzi.

