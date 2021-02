Crisi di governo, giro di tavolo a vuoto. I negoziati sul programma stentano. Fico non partecipa, tutto si decide altrove: solo i leader possono sbloccarla.

Fare spettacolo sul “programma” per il pubblico mentre si trattano i posti nel backstage era un classico della partitocrazia prima che i grillini la aprissero come una scatoletta di tonno…per poi mangiare il tonno e richiuderla

Fico convoca una riunione su mandato del PdR e se ne va dopo pochi minuti. Veramente un bel modo di mediare! Bisogna prenderne nota, non si sa mai, povero PD e pover sinistre.. A parte l’errore nel 2019 del governicchio Conte due con gli analfabeti del M5S, a novembre scorso bastava che Zingaretti & c mettessero pubblicamente l’avvocato menarrosto alle strette: MES e Recovery oppure tra 15 gg. ti molliamo. Non erano bastati i mugugni responsabili e ora il furbacchione Renzi fa la parte dello statista.. La strada maestra sarebbe quella di un governo elettorale che affidi al duo Gualtieri-Cottarelli il Recovery entro marzo (e e se possibile vari la legge elettorale proporzionale) e porti il paese al voto entro maggio 2021. In ogni caso sparirebbe metà M5S (col ritorno a sinistra di una parte dei loro voti ) e sparirebbe il renzismo. Solo con un nuovo governo coeso e capace si potranno affrontare i prossimi 3/5 anni tremendi.

La Commedia dell’arte. Mattarella dia l’incarico alla Cartabia, metta Draghi alla realizzazione del recovery fund e cacci tutti questi scarsi scarsissimi politicanti ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo