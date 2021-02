LA POLITICA E’ COSTITUITA DA IDEE, PROGETTI E OBIETTIVI CONDIVISI

Chi ha meno esperienza pensa che la politica sia solo uno scambio di incarichi, ma in realtà la vera sfida sono i progetti. La parola potere non è un sostantivo, ma un verbo: poter fare, poter cambiare, poter incidere. Non il potere fine a se stesso per conservare una poltrona. Poi, certo, le idee camminano sulle gambe degli uomini e dunque presto, prestissimo, dovremmo confrontarci sul nome dell`uomo o della donna che siederà a Palazzo Chigi per i prossimi due anni. Ma prima di decidere chi guiderà la macchina, domandiamoci dove vogliamo andare e quali sono i compagni di viaggio.

“Riscoprire e consolidare centralità e valori del Sistema democratico”. In diverse occasioni ho avuto modo di scrivere che il valore della politica consiste nella capacità di far crescere e sviluppare il nostro Sistema democratico fondato sui valori scritti nella nostra Costituzione repubblicana. Di conseguenza non ho mai ritenuto che bastasse la nascita del Partito Democratico, che pure ha rappresentato un grande riferimento al ruolo attribuito ai Partiti dai Padri costituenti ed esplicitato nell’art. 49 della Carta Costituzionale. Infatti, una visione concentrata soltanto sul proprio partito, per di più in netta contrapposizione di schieramento, ha affievolito l’impegno necessario per la difesa della Democrazia che, al di là di alcuni alti e bassi, governa stabilmente l’Italia da circa 75 anni, ossia dalla fine della dittatura fascista. Almeno negli ultimi decenni è mancata l’educazione e la formazione dei giovani riguardo ad origini e prassi del nostro Ordinamento repubblicano. Inoltre, gli statuti e la carta dei valori di ciascun Partito dovrebbero essere cosa accessibile ad ogni cittadino, affinché possa scegliere in piena libertà e coscienza. La politica fatta soltanto da slogan e priva di proposte concrete dovrebbe essere censurata dall’opinione pubblica, in quanto contraria allo spirito della Costituzione. Ma pure chi ha creato un Movimento, ultra populista, per screditare e cercare di abbattere l’insieme delle Istituzioni doveva essere, tempestivamente, posto di fronte alle sue responsabilità. Ripeto, in democrazia il confronto e anche lo scontro verbale devono avvenire in merito ai progetti politici, che possono essere diversi, ma non su contrapposizioni ideologiche e meno ancora in merito a simpatie personali. Di fronte al Recovery Plan, che è la cosa più straordinaria degli ultimi settant’anni e predisposto dall’Unione Europea, sarebbe stato utile portarlo in Parlamento già nel primo autunno per una prima “sgrossatura” insieme alle minoranze. Se così fosse stato i mezzi di informazione potevano offrire ai cittadini, singoli o associati, la possibilità di conoscere origine, contenuti e possibilità di utilizzo del Piano e di moltiplicare le opportunità di confronto. Quindi l’approvazione di una “Bozza equilibrata del documento” da parte del Governo già nel Novembre scorso. Ed è ciò che è stato fatto poche settimane fa dopo la spinta di Italia Viva. Le linee ispiratrici dello straordinario Documento, nonché gli obbiettivi da raggiungere dovranno esprimere il collegamento con le postazioni economiche. Le scelte potranno variare attorno ai sei punti prestabiliti, ossia digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture le una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione sociale; salute. Il Documento finale da trasmettere alla Presidenza dell’Unione Europea dovrebbe essere il “frutto” della più ampia condivisione – anche trasversale – nei dei due rami del Parlamento, così rimasti per il NO al Referendum 2016. In questi giorni si sta cercando, pur con fatica ma con nuova lealtà, di ricomporre la Maggioranza per un Governo credibile, principalmente nei confronti dell’Unione Europea di cui siamo parte integrante. Credo che la soluzione ottimale passa soltanto da un programma di Legislatura che mette al primo posto la collocazione del Recovery Plan che, come abbiamo visto, Qualcuno aveva cercato di considerare un affare interno alle forze del Governo Conte 2, non tenendo conto delle richieste di discussione avanzare dai rappresentanti di Italia Viva, fino a quando le due Ministre, Bellanova e Bonetti, hanno accompagnato le loro dimissioni con una lunga lettera che ne spiegava le motivazioni al Capo di Governo ed al Presidente della Repubblica. Questa scelta è un fatto unico nella storia. Da parte mia, pur con sofferenza, ho condiviso tale scelta, ritenendo che il Sistema democratico si difende con linguaggio chiaro e trasparente; e si può anche migliorare attraverso idee e proposte per il bene di tutti i cittadini ed in un’ottica di giustizia sociale.

