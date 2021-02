Marco Travaglio ha affermato che noi parlamentari di Italia Viva saremmo “ostaggi” di Matteo Renzi.

Ebbene, vorrei dire a Travaglio che purtroppo per lui i parlamentari e le parlamentari di Italia Viva sono uomini e donne libere, che decidono in coscienza e autonomia.

Ed è proprio da questa libertà che deriva la nostra compattezza.

Io non ho mai chiesto alcuna garanzia a Matteo Renzi e lui non mi ha mai promesso nient’altro che la possibilità entusiasmante di far parte di un progetto politico per il futuro del nostro Paese.

Prima di entrare in Parlamento svolgevo con successo e soddisfazione, anche economica, l’attività di avvocato, professione a cui potrò tranquillamente ritornare quando questa esperienza si concluderà.

In vita mia non mi sono mai sentita “ostaggio o prigioniera” di niente e di nessuno, nemmeno dei limiti e degli ostacoli che la mia condizione mi porta.

Figuriamoci se posso sentirmi ostaggio in un partito.

Quindi, Travaglio e compagnia si rassegnino e imparino a confrontarsi sul merito delle questioni.

Che con questi miserabili argomenti la brutta figura la fanno loro, non noi.

Lisa Noja

Brava Lisa, noi tutti siamo altra cosa rispetto a chi vive nel torbido ed

utilizza solo la calunnia per esistere : meschino lui e chi lo segue.

W Italia Viva. Diciamo che i giovani d’Italia Viva, rappresentano non solo una nuova forza vitale della Stato, ma per me sono la rinascita culturale, la speranza di vita delle comunità in cui operano il loro dogma è completamente diverso di un modo di pensare degli altri, è vero noi siamo diversi non siamo schiavi di chi ha portato avanti, che appartenere a un gruppo politico, significhi sicurezza economica, assistenzialismo di appartenenza e la cosa peggiore lo spirato D’INTRAPRENDENZA, che muove l’uomo a migliorare, arrichendolo di quella energia individuale e nello stesso tempo di SISTEMA, che lo rende libero, forte e con la voglia di riscattarsi, avendo quella fiducia in sé stesso, che lo porta a distinguersi dall’uso comune della parola di GREGGE. Si le donne come Lisa sono frutto delle donne come Emma Nomino, sono la nostra speranza e uomini come Matteo Renzi esempi di combattenti contro tutto e tutti.

MI COMPLIMENTO CON Lisa Noja .Purtroppo lo squallore di personaggi come Travaglio esprimono la parte negativa del genere umano. Impari travaglio dalle persone serie, coerenti e dignitose. Aggettivi a lui ignoti. Buon lavoro onorevole!!

