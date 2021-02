Il giorno in cui Rocco ed i suoi fratelli fanno scoppiare la polemica Saudita, la Corte dei Conti ha comunicato di aver aperto 7,ripeto

SETTE. PROCEDURE D’INDAGINE CONTRO IL COMMISSARIO ARCURI riguardanti la gestione di SOLDI PUBBLICI

nell’ambito della strategia anti-pandemica (siringhe a 15€ l’una p. es. 6 volte di più del prezzo di mercato).

Vari campioni di anti renzismo iniziano a sguazzare sull’argomento saudita: l’immancabile Savaino, ormai vittima di una pulsione di delirio di onnipotenza a sfondo mistico in quanto ormai si sente investito della missione di parlare di tutto e di tutti!

Smettiamola di farci dettare gli argomenti ed il campo da gioco su cui confrontarci.

Basta stare dietro le polemiche e impariamo ad essere propositivi. Alle provocazioni iniziamo a rispondere con fatti, numeri e proposte..

Mi viene in mente l’avviso di garanzia ,che ai tempi di tangentopoli equivaleva ad una infamita’ e imponeva a furor di popolo l’abbandono immediato della politica in attesa del rinvio a giudizio e del processo stesso,che il segretario del Partito Repubblicano allora Giorgio La Malfa fu ” avvisato” perche ‘accetto’ una risma di francobolli per utilizzarli in campagna elettorale.Oggi scivola via tutto: Russiagate de noantri ,rivelazioni terribili del dottorPalamara,Phillips Morris,scribacchini scatenati all”insulto sui canali Rai,etc,etc,etc e su tutto questo osceno mercimonio che fa capo al gran visir del Covid specializzato in banchi con rotelle, protetto mediamente da tutto l’albero genealogico con le radici piantate nella tenuta del vignaiolo.

Ps: mi sovviene anche la oscena cagnara sempre scatenata nei tempi dipietrini a carico di un noto deputato socialista membro della direzione nazionale del PSI eletto a Catania crocifisso per aver utilizzato in città la macchina di servizio della municipalità. Altri tempi che non occorre dimenticare.

