Travaglio “Renzi come Bin Laden”/ Italia Viva “Intervenga Conte o stop trattative”

Oggi ho assistito a questo scempio, mi sono sentito, come cittadino libero, umiliato e offeso, considerando che pago il canone (obbligato da Renzi) la cosa peggiore è che, non ho nessuna possibilità di dire la mia al riguardo, desideravo tanto essere presente allo schifo che si stava consumando, per poter interloquire con questo miserabile di Travaglio e company!!! Travaglio è un infame, se succede qualcosa a Renzi è da ritenersi il mandante egli è uno dei maggiori responsabili dell’odio che gli sta scatenando contro. La sua è si una questione personale. Chi di dovere faccia qualcosa…

Uno abituato a mentire,lo si lascia parlare a ruota libera, senza contraddittorio.Chi è travaglio lo sanno tutti il problema è chi invita questo senza che nessuno possa controbattere,comodo così. Solo per Renzi erano in due giornalisti a fare domande.Annunziata è stata semplicemente vergognosa.

Di travaglio ormai non serve più parlare. Va lasciato in mutande in mezzo ad una strada a forza di querele..A’… TRAVAGLIO sei disperato ricordati che ” O’ PRUFESSOR’ ” al Governo non ci sara’ piu’…..Tu nel frattempo sbraita ..scrivi tutte le falsita’ ….attenzione abbagliato dall’ ODIO non sbagliare ..perche’ RENZI te la fara’ pagare cara querelandoti………e tu lo sai bene.Anche l’Annunziata ci mette il suo eh! Non dovrebbe nemmeno pensare di invitare certa gente, chiaramente faziosa e piena di odio. Questa non è informazione ma istigazione all’odio verso una persona, un senatore della repubblica e chi lo vota!”Su Rai3 Travaglio, invitato in qualità di sostenitore di Conte, paragona Renzi al terrorista Bin Laden, con un rancore che non dovrebbe avere nulla a che fare col servizio pubblico.

Mezz’ora di monologo senza contraddittorio di un ultrà di Conte nelle vesti di “giornalista” (così sarà conteggiato dall’Agcom, senza che ci sia bilanciamento), ennesimo ampio spazio ad un giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, la testata nota per il sostegno incondizionato a Conte che risulta la più presente nei programmi Rai in queste settimane: che c’entra questo con l’informazione equilibrata e indipendente che dovrebbe garantire il servizio pubblico?”.

Dopo che la RAI TV nazionale risulta venduta alla faccia peggiore del giornalismo ritengo che dovrebbe essere a pagamento solo per chi segue questo vergognoso spettacolo. Ho sempre pagato il canone (un dovere da cittadina italiana) ora mi pesa.

Marco Travaglio choc: “Matteo Renzi come Osama Bin Laden”. Italia Viva insorge: “Intervenga Conte o stop trattative di governo”

Matteo Renzi paragonato a Osama Bin Laden. La sua azione con cui ha fatto saltare il governo è stata messa in confronto da Marco Travaglio con l’attacco terroristico delle Torri Gemelle a New York. Parole che inevitabilmente hanno innescato un’ondata di polemiche, e non potrebbe essere altrimenti, visto che il leader di Italia Viva è stato paragonato ad un terrorista. Una forzatura evidente quella del direttore del Fatto Quotidiano, ma comunque grave, soprattutto da parte di chi lavora con le parole. Ciò al netto dell’operato dell’ex premier, che si può stigmatizzare con modi più consoni.

“Dire che è il più bravo di tutti perché ha fatto saltare il governo sarebbe come dire che Bin Laden è il più bravo di tutti perché ha fatto saltare le due torri”. Queste le parole di Marco Travaglio a Mezz’ora in più. La polemica è scoppiata ed è finita anche sui social. Sulla vicenda è intervenuta anche Anna Rita Leonardi, esponente di Italia Viva.

ITALIA VIVA “INTERVENGA CONTE O STOP TRATTATIVE”

“Oggi Travaglio su Rai Tre ha paragonato Matteo Renzi a Bin Laden. Giorni fa aveva invitato i lettori del suo ‘giornale’ a sputare su una foto del leader di Italia Viva. Io mi auguro che Renzi lo quereli. Perché questo signore, al servizio di Casalino, ha oltrepassato il segno”, ha twittato Anna Rita Leonardi. Ed è spuntato il retweet di Matteo Renzi, che evidentemente potrebbe farsi valere tramite vie legali. Nella polemica è entrato anche Michele Anzaldi, che non è solo deputato di Italia Viva, ma è anche segretario della commissione parlamentare di Vigilanza della Rai.

“Su Rai3 Travaglio, invitato in qualità di sostenitore di Conte, paragona Renzi al terrorista Bin Laden, con un rancore che non dovrebbe avere nulla a che fare col servizio pubblico. Se non arrivano prese di distanza da Conte, per me andrebbe interrotta ogni trattativa di governo”, ha scritto su Twitter. Un’altra grana per il premier Giuseppe Conte, come se non bastasse la crisi di governo.

