UN PARTITO TRAPASSATO E A RIMORCHIO DI PERSONE DI NESSUN VALORE.

Cioè..ci siamo presi in giro sino adesso Marcucci??!.. siamo punto e daccapo…ma per carità meglio tagliare il cordone una volta per tutte..spero che Matteo lo faccia sul serio ..perché così non si va da nessuna parte.

La paura di perdere il posto vi ha deviato dalla realtà !!!! ATTENZIONE SIETE SULL’ORLO DEL PRECIPIZIO ,e noi non vi seguiremo , ragionate con le vostre teste!!!!siete entrati nel tritatutto di una piattaforma. Marcucci perché non ci parli di giustizia? Da che parte stai? Marcucci ci parli di cantieri e di lavoro. Da che parte stai? Marcucci ci parli di scuola e ricerca. Da che parte stai? Sei incoerente e inaffidabile come il tuo Segretario. Mai con i5 Stelle ricordi? ORA BASTEREBBE che I più onesti politicamente di quelli rimasti nel PD non lo tradissero e Italia Viva aveva il 10x 100!! E allora non c’era bisogno di fermare Conte all’ultimo minuto come è stato fatto!! Ma di sicuro se chi diceva di essere progressista seguiva Italia Viva, i richiami che venivano fatti a conte da settembre sul recovery plan sarebbero ascoltati! Invece questi falsi politici sono rimasti in quello che da 30 anni e solo un carrozzone!! Altrimenti non avevamo un debito nel 2012 di 2200 miliardi!!

ORA SU CIO CHE SOSTIENE E :Mi scusi senatore Andrea Marcucci , a me sembra che il presidente Mattarella abbia concesso un Mandato Esplorativo al Presidente FICO a partire dalla medesima maggioranza uscente, ma ha sottolineato implicitamente, visti i motivi che hanno determinato la crisi, che la ex maggioranza debba prima esprimere un Programma ed un Patto di fine legislatura CONDIVISO, proprio sui temi che hanno determinato la crisi.

Espletati e sottoscritti, non a parole, gli obiettivi di fine legislatura, che innanzi tutto sono la riscrittura del Recovery Plan, la definizione degli obiettivi da mettere in cantiere entro il 2023 e la chiusura certa di quelli entro il 2026 per non perdere tutti i fondi del Recovery Fund. Sottoscritti e condivisi quegli atti si vedranno successivamente la squadra di Governo e la persona del Presidente del Consiglio, che forse per motivi di opportunità sarebbe bene non fosse più l’avv. Conte. Cosa nè dice Lei? E’ troppo ingenuo per noi semplici cittadini chiedere che prima vengano definiti gli obiettivi e poi, solo dopo, vengano scelti gli uomini migliori e più affidabili per ottenerli?

UN PARTITO TRAPASSATO E A RIMORCHIO DI PERSONE DI NESSUN VALORE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo