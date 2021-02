A proposito di Conte ben visto in Europa.

“Quella di Conte ‘faro italiano per l’Europa è una narrazione ad usum Delphini. Che poi sia stato lui a cambiare l’Europa, beh, qui sconfiniamo nel campo della fantascienza comica politica». A sostenerlo, in questa intervista a Il Riformista, è Angelo Bolaffi, filosofo della politica e germanista, dal 2007 al 2011 direttore dell’Istituto di cultura italiana a Berlino, autore di numerosi saggi tra i quali ricordiamo: Il sogno tedesco.

In questi frenetici giorni di crisi di governo, una delle affermazioni più reiterate dalle parti di Palazzo Chigi, e non solo, è che non è possibile, è un delitto politico, mettere in crisi un presidente del Consiglio che ha fatto tanto bene in Europa. Lei che l’Europa la conosce molto bene, come risponderebbe a questa asserzione?

“ Che è una narrazione falsa e come si sarebbe detto una volta ad usum Delphini. Se la cantano e se la suonano. Fino a un giorno prima, avevano detto che l’Europa era “matrigna” cattiva e che puntava solo all’austerità. Tanto è vero che lo stesso Conte, in tempi molto sospetti, aveva detto alla Merkel “e allora faremo da soli”. E io commentai: tanti auguri, Presidente. La posizione era di scontro con la Germania e con l’Europa. Come mai questa persona che era in posizione di scontro avrebbe fatto così bene? Quale miracolo politico era stato compiuto? La narrazione è tutta un’altra…

A proposito di Conte ben visto in Europa. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo