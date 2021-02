Bravo Marattin sempre molto preparato,pilastro di competenza in seno a Italia Viva..Così lavorano le persone serie e competenti.Mi piace questo modo di fare politica tenendo aggiornati i cittadini.

Negli ultimi 20 anni siamo cresciuti ad un tasso medio del 0,4%. Eppure in questi anni è stato possibile crescere a velocità maggiore: nel triennio 2015-2017 il tasso di crescita medio è stato più del triplo (+1,3%).

Tornare a crescere è l’imperativo.

Purtroppo l’audizione di Vincenzo Visco ha avuto severi problemi di audio (molto inquietante, in particolare, quel suono macabro di fondo che – con una battuta che spero l’ex-ministro possa simpaticamente apprezzare…- abbiamo definito il lamento delle anime dei vecchi evasori…)… ma ciononostante, le due audizioni di oggi (Vincenzo Visco e Dario Stevanato) sono andate al cuore del problema: analisi, proposte, discussioni.



E i parlamentari – deputati e senatori insieme – hanno reagito buttando via la discussione sloganistica (che tanto piace nei talk show) e parlando di cifre, di numeri, di temi concreti.

Ora appuntamento a domani, con l’audizione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio e di un altro esperto (il Prof. Maurizio Leo) e poi ancora a venerdì.

IO: Ho seguito la diretta. Grazie a tutti. Confermo che l’ascolto del Prof. Visco è stato difficile. Quando vi sarete raccordati via mail ci farà un “sunto”? Grazie per il lavoro che state portando avanti. Così fino a fine giugno, e forse – alla sua conclusione – avremo gli strumenti necessari per procedere dopo 50 anni alla riforma dell’Irpef, il più possibile condivisa.

Grazie…MARATTIN a te ed a tutti coloro che collaboreranno significativamente a questo enorme progetto che potrebbe finalmente rendere alla portata di tutti i cittadini, la comprensione e quindi la condivisione della necessità di contribuire alle entrate dello stato mediante la giusta tassazione in prima istanza sui redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo e quindi sui redditi d’impresa e redditi finanziari.Ottimo Marattin come sempre. Se da questo rimpasto di governo ne dovesse uscire Ministro, penso che si guadagnerebbe molto in credibilità e impegno europeista.

Siamo molto fiduciosi caro MARATTIN, noi crediamo ciecamente in italia viva nella vostra serieta’ e professionalità. Riponiamo fiducia massima in matteo renzi che le promesse le mantiene tutte. Consegnera’ all’italia un governo all’altezza. Noi ci crediamo. Buon lavoro. SARA: Lavoro lungo e faticoso, quanto serio e indispensabile per una riforma che guardi lontano.Io ti ringrazio sempre per il tuo impegno rigoroso, serio, professionale, che è quello che serve, anche se so che, al tempo “del grande fratello “, non potrai essere apprezzato quanto meriti

Bravo Marattin sempre molto preparato,pilastro di competenza in seno a Italia Viva..Così lavorano le persone serie e competenti.Mi piace questo modo di fare politica tenendo aggiornati i cittadini. ultima modifica: da

