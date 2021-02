Chiarissimo Chissà se almeno Verderami sarà ascoltato e creduto ?

Crisi, Francesco Verderami: “Il tavolo del programma era sparito, è una situazione incancrenita coperta dal covid” (la7.it)

I principali esponenti della maggioranza si riuniscono ad un tavolo per elaborare un programma di governo. Il commento di Francesco Verderami: “Questo tavolo c’era ed era poi sparito dopo il 5 novembre”

PER CHI SOSTIENE DI NON AVERE CAPITO IL PERCHE’

La crisi è incomprensibile? I tempi e i modi sono stati sbagliati? Le motivazioni

di Renzi sono solo pretesti? C’era modo e tempo per fare altrimenti?

Se si ha la pazienza di ascoltare Verderami lo spiega in meno di 5 minuti.

Un giornalista insospettabile di filo renzismo che, con altre due o tre mosche bianche,

ha l’onestà intellettuale e professionale di dire la verità.

