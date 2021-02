IL PD DI ZINGARETTI AFFILA LE ARMI: PRONTA LA GUERRA A FABIO FAZIO

(Quando si tratta di loro riscoprono il contraddittorio) Cioè per Renzi va bene senza contraddittorio ma per il pd no? Siamo nella dittatura di mezze calzette. Non disturbare il conducente.Il contraddittorio và bene per tutti, tranne che per Matteo Renzi, perché Lui è troppo forte per chiunque, è gli “inferiori “, lo sanno benissimo, è fanno di tutto e di più per evitarlo!!!

Intanto si inasprisce anche lo scontro sulla comunicazione dopo l’intervento di ieri a Che tempo che fa di Concita De Gregorio per parlare del suo attacco a Nicola Zingaretti sulle pagine di Repubblica. Un intervento che non è piaciuto al Nazareno, che ora affila le armi contro Rai3 e Fabio Fazio, la cui colpa sarebbe stata quella di non offrire “un minimo di contraddittorio”. Il conduttore dovrebbe rinnovare a giorni il suo contratto con l’azienda ma il clima è bollente attorno a lui, come dimostrano anche i tantissimi commenti negativi arrivati alle pagine della trasmissione durante l’intervento della De Gregorio.

Ha ragione Zingaretti, il contraddittorio ci vuole….ma per tutti.E allora. Parliamo anche dell’intervento di Travaglio dall’annunziata! Sulla annunziata non hai nulla da dire? Mi convinco sempre più che questo partito non fa più per me.Che schifo DUOMO. Le calunnie di Travaglio durate mezz’ora su rai tre non ti hanno scandizzato. Corri da paparino Bettini vai lui sa cosa fare.Con ZingBettinD’Alema il PD ha raggiunto livelli tragici Berlinguer si rivolterà nella tomba in primis a vedere sua figlia !

