Il leader di Italia Viva ai suoi: “Non ci sono segnali da M5s e Pd” Anzi ci sfottono.

“Non stanno concedendo nulla”: Italia viva è “favorevole a un accordo, ma” gli altri partiti “non accettano nessuna mediazione sui temi grossi e non vogliono neppure mettere nulla per iscritto”. Lo avrebbe detto Matteo Renzi, a quanto si apprende, ai parlamentari di Iv in assemblea parlando della trattativa sul governo. Sulla giustizia, avrebbe aggiunto, “lo zero assoluto”.

Matteo Renzi ha fotografato una situazione di stallo nelle trattative: “Noi – ha spiegato – siamo favorevoli all’accordo ma gli altri non accettano nessuna mediazione sui temi e non vogliono neppure mettere nulla per iscritto”.

Nella riunione dei parlamentari Iv ha spiegato di essere in campo in prima persona a tutti i livelli per una mediazione. “Però – ha spiegato, sempre a quanto riferiscono fonti parlamentari – non ci sono segnali dal Pd e dal M5s”.

Per ora nessun passo avanti ma, sostiene Renzi, “fino all’ultimo” proveremo a vedere se c’è una disponibilità a una mediazione.

