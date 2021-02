LE VERITA’ NASCOSTE.

Ieri, dopo la vergognosa e sfrontata sarabanda, dei soliti media e telecamerieri, sull’Arabia Saudita, ad un certo punto l’Ansa ha battuto un comunicato stampa del ministro degli esteri Di Maio che invitava a cessare quella polemica, infondata e dannosa per l’Italia.

A quel punto tutti gli osservatori più attenti hanno capito che la crisi di governo andava verso la ricerca di un accordo con Italia Viva.

Insistere su quella polemica, oltretutto piena di falsità, perché un altro – precedente – comunicato della Farnesina precisava che l’accordo sulla fornitura di armi all’Arabia Saudita non era stato fatto dal governo Renzi, che anzi ne aveva diminuito l’importo, aveva come unico scopo boicottare platealmente la possibilità dell’unico accordo di governo realmente possibile.

Ma si è capito anche che questa crisi, oltre che mettere in rilievo problemi veri da affrontare ora, non tra due anni, sta ridefinendo due “insiemi” di cittadini. Da una parte la stragrande maggioranza degli italiani, con le loro idee politiche differenti, ma coi loro progetti di vita che vorrebbero realizzare; dall’altra un 10%, stimato ad oggi, domani magari meno, che vorrebbero affidare la soluzione dei problemi del Paese al “partito di Conte”, fideisticamente.

Niente di strano, se non fosse che queste stesse persone, dopo aver gridato allo scandalo per una crisi di governo “in piena pandemia”, preferirebbero far fallire ogni tipo di accordo che non preveda Conte PdC per la terza volta e andare alle elezioni politiche anticipate, piuttosto che avere un governo diverso presieduto da un’altra/o.

I prossimi giorni ci diranno chi si muoverà senza essere ossessionato dal potere per il potere e dai “posti” e mette al centro di un possibile accordo la soluzione di merito dei problemi e chi, nella migliore delle diagnosi, è affetto da un “io” ipertrofico, considerando sé stesso l’unico in grado di salvare il Paese.

C’è da chiedersi come sia possibile per alcuni “opinionisti” accreditarsi avendo sostenuto di non capire nulla di questa crisi, cioè dei problemi reali dei cittadini, e che tipo di opinione pubblica sia quella che preferisce credere alle fake di questi ciarlatani, piuttosto che prendere atto della realtà.

Qualcuno, nei media, dovrebbe smetterla di fare il kamikaze e dedicarsi a qualche attività più decorosa che proiettare sugli altri le porcherie che ha in testa. Hanno la responsabilità di avere fatto credere a milioni di persone fischi per fiaschi. Trovavano incomprensibili le ragioni della crisi, ora trovano altrettanto incomprensibile la possibile soluzione.

Ricordiamocelo quando il nostro primo ministro ringrazia Mohammed bin Salman con un “grazie Maestà” così affettuoso, ricordiamocelo quando il nostro ministro degli esteri (circa quindici giorni fa) va a trovare lo stesso principe, stringe accordi con lui e nessuno si è ricordato in quel momento di come i diritti umani siano alquanto carenti. Ad ogni modo certo si parla di un tipo di pena di morte più o meno violenta, ma io trovo violenta anche quella effettuata tramite un iniezione

Mi fa letteralmente schifo Travaglio e chi come lui fanno beceri attacchi a Renzi; voglio vedere come strizzano gli occhi gli italiani su questo progetto arabo e vedere anche chi parlava di decrescita felice (solo per gli altri) in tempi non tanto remoti . VEDO rigurgitare tanto veleno in giro da parte dei conduttori televisivi tutto questo mi fa ribrezzo. L’Italia è proprio rovinata

PS: Ecco, basta fare un po’ di ricerche e parlo davvero di cinque minuti e chiunque dotato anche solo della capacità di leggere, capisce per quale reale motivo sono partite da giorni le corazzate armate di cannoni navali, e con proiettili esplosivi dotati di traiettoria parabolica, giusto per individuare precisamente l’obiettivo, uno solo, sempre lo stesso… Renzi, che è stato accusato da quel miserabile personaggio di nome Travaglio di essere in pratica come Bin Laden, e non so nello stesso tempo in che modo definire Saviano che ha svalvolato insieme a lui. Ecco tutto questo schieramento di forze che si muove da giorni ha qualche motivo reale? Assolutamente no, basta leggere di cosa trattava questo convegno a cui hanno partecipato altri politici stranieri, rappresentanti della finanza, membri di governo di diversi paesi, magari perché il convegno era davvero importante, tranne per l’ignoranza che trasborda nei nostri confini.

Si parlava di un progetto definito rivoluzionario per il mondo islamico, ecco perché quelle parole usate da Renzi di nuovo rinascimento che non erano certo un elogio al principe saudita, ma il riferimento a questo progetto unico per una zona del mondo, sino a oggi estranea a idee di questa portata.

Nascerà Neom, la smart city del futuro

80 progetti a cui ovviamente si presume, tutti i paesi del mondo faranno a gara per partecipare ( tenetelo a mente in un futuro prossimo…) e ricavarne lauti guadagni, tutto nei seguenti settori: energie rinnovabili e ambiente, settore idrico, biotecnologie, filiera alimentare, scienze tecnologiche e digitali, produzione avanzata, turismo, minerario, difesa, materiali, design, logistica, ingegneria, costruzioni, infrastrutture e trasporti, oltre a media-intrattenimento e soprattutto sport.

Neom, la città del futuro il cui costo è stimato in 456 miliardi di euro. Si estenderà su una superficie pari a 26.500 chilometri quadrati. Interamente alimentata da impianti solari ed eolici. Dove i trasporti saranno elettrici e non necessiteranno di guidatori. Dove ogni servizio sarà automatizzato. E tutto sarà all’insegna delle più moderne tecnologie. Dagli ospedali, alla sanità, fino alla sicurezza.

La forza con cui Renzi è stato assalito per aver partecipato ad un convegno di questo tipo, lo dico in parole povere a me ha fatto semplicemente schifo, è stata una cosa rivoltante, aberrante, credo inacettabile in qualsiasi paese civile del mondo, tranne il nostro, e allora devo pensare che ciò che a quanto pare ha detto Myrta Merlino, che ha parlato di un progetto vero e proprio da attuare per la completa distruzione di Matteo Renzi, sia reale, vorrei ovviamente delle prove concrete, perché in quel caso veder saltare per aria la credibilità di tanti personaggi, quello si che sarebbe l’inizio di un nuovo mondo.

LE VERITA' NASCOSTE.Siamo allarmati per l'incolumità morale e anche fisica di Matteo Renzi, fra un po' dovrà andare in giro con la scorta!! Questi sono criminali assassini che se potessero passerebbero all'atto!! Spero che il nostro leader si stia già tutelando..

