Oggi più di ieri ORGOGLIOSI di sostenere Italia Viva.

MI RIVOLGO A TUTTI I TROL GRULLOPDEMENTI CHE INFESTANO I NOSTRI GRUPPI PER CREARE ZIZANIZ! Ma davvero vogliamo andare avanti con Conte , perché tiene insieme un gruppo (VOI) di spicolabili incapaci è vogliamo andare avanti così per due anni col nulla con L’elevato nominato dal gran maestro grillo…….stile sistema antidemocratico , quindi primo passo Conte dovrebbe essere ribassato, dategli una poltrona dove non possa fare danni o una panchina ai giardinetti pubblici sarebbe più arrapante.

A NOI AMICI RICORDI SPLENDIDI .Esattamente un anno fa eravamo, tutti insieme e in presenza, alla prima Assemblea Nazionale di Italia Viva in un luogo magico, Cinecittà, quella “macchina” straordinaria che da 80 anni trasforma i sogni di grandi maestri in “realtà ”, simbolo del meglio dell’arte cinematografica italiana.

Sembra passato un secolo, sembrano foto di un’altra epoca, sembra incredibile rivederci abbracciati, ancora inconsapevoli di un anno così difficile, che avrebbe cambiato le vite degli italiani drasticamente.

Quando abbiamo dato vita ad Italia Viva abbiamo pensato ad un grande spazio di libertà per donne e uomini coraggiosi che pensano che la politica consista nel battersi per difendere le proprie idee, prima che i propri incarichi. Un accampamento di pionieri, di chi vuole progettare il domani, con lo spirito che abbiamo conosciuto ogni anno alla Leopolda che diventa partito.

Con l’interesse del Paese come bussola e il futuro come vocazione.

Una comunitá autentica di persone libere che si riconoscono, di amici che sanno di essere già oltre qualsiasi sondaggio e di combattere per un’Italia che non deve rassegnarsi a scegliere tra sovranisti e populisti.

Beh, oggi, a distanza di un anno possiamo dire a testa alta di aver dimostrato di essere all’altezza di quelle ambizioni, di quel progetto.

Grazie al nobile sacrificio di Teresa, Elena, Ivan, grazie all’impegno di un leader come Matteo Renzi l’Italia non corre nè il rischio di precipitare a nuove elezioni, nè quello di consegnare il Paese a Salvini e Meloni. Ma grazie al coraggio di Italia Viva ha finalmente la possibilità di costruire un governo migliore, all’altezza delle grandi emergenze e delle grandi opportunità che abbiamo di fronte.

Buon governo contro populismo, esattamente come dicevamo un anno fa.

Luciano Nobili

Oggi più di ieri ORGOGLIOSI di sostenere Italia Viva. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo