Renzi cerca discontinuità reale sul Conte ter. “Ma con Draghi faremmo un servizio al paese”

Sul tavolo la testa di Bonafede, ma anche di Tridico e Parisi. “Ma su Inps e Anpal il M5s non molla”. Il nodo del Mes, i dubbi sul proporzionale, la proposta della Bicamerale per ammiccare a Forza Italia. E intanto Orlando striglia i riformisti del Pd: “Dovevamo spingere sulle elezioni e chiudere a Matteo, così avremmo spaccato Iv”

Mentre alla Camera si consuma una mezza pantomima sul programma, la trattativa reale ruota intorno ai dubbi del leader di Iv. “Se non c’è una svolta reale, come possiamo accettare?”. I dubbi di Mattarella sull’esplorazione di Fico, l’ipotesi di una “resurrezione” del governo dimissionario. E nel Pd volano stracci.

Quando nel tardo pomeriggio Davide Faraone si allontana un attimo dal tavolo per aggiornare i suoi colleghi sullo stato del confronto, si capisce subito che non è lì che bisogna guardare, alle riunioni in corso a Montecitorio, per capire come procede la trattativa. “Abbiamo ottenuto un’apertura sulla revisione del reddito di cittadinanza e sull’ampliamento politiche attive del lavoro”, prova a esultare il capogruppo dei renziani al Senato. Subito fermato, però, dalla perplessità dei suoi. “Ma almeno Parisi e Tridico saltano?”, si chiedono i parlamentari di Iv. E Faraone: “Abbiamo chiesto seri interventi su Inps e Anpal, ma M5s non molla”. E lo stesso stallo si registrerà di lì a poco su molti degli altri temi toccati: dalla scuola alla campagna vaccinale. Perfino sul Mes, dopo tanta strada si ritorna al solito punto: con la Boschi che chiede di capire le regioni della contrarietà del M5s, spalleggiata in questo suo incalzare dai dem Delrio e Marcucci, e i grillini Crippa e Licheri che suonano la solita litania: “Per noi il Mes non è un’opzione praticabile”.

