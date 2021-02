Una crisi bellissima (o quasi) Svolte possibili sul lavoro, nuovi equilibri sulla giustizia, più efficienza sul Recovery, nuova agenda sulle infrastrutture. E male che va c’è il modello Draghi (!). La crisi promette bene, ma ora occhio alla corda: se si tira troppo si può spezzare.

Capire come finirà la crisi oggi non è semplice ma dire che la crisi potrebbe consegnare all’Italia un quadro politico migliore rispetto a quello precedente è una verità non così remota e che potrebbe persino realizzarsi a condizione che i duellanti capiscano che le corde che si irrigidiscono poi si spezzano

Il titolo di questo post forse è un po’ spericolato, considerando che nel momento in cui stiamo scrivendo la crisi di governo è tutt’altro che risolta e considerando che le corde che si strapazzano sono sempre corde che alla fine si possono spezzare. Ma la verità allo stato attuale è che venti giorni dopo la fine formale del BisConte, con il ritiro ufficiale da parte di Matteo Renzi delle ministre di Italia viva, le possibilità che il nostro paese, nelle prossime ore, abbia un governo migliore rispetto a quello precedente sono infinitamente superiori rispetto alle possibilità che al termine di questa crisi l’Italia possa cadere dalla famosa padella all’altrettanto famosa brace.

