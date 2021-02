Dungeons & Draghi L’implacabile Renzi contro il paese delle meraviglie, storia fantasy con colpo di scena finale.

Il fallimento del Conte ter e la convocazione di Mario Draghi al Quirinale fanno giustizia di molte analisi affrettate o interessate. Ma soprattutto rischiano di rendere ancora più surreali, qualora il governo Draghi riuscisse a prendere il largo, le analisi del giorno dopo: con un micidiale testacoda tra gli osanna al governo più bello del mondo che starebbe per nascere e i lamenti per l’irresponsabile comportamento di chi lo ha generato.

A un certo punto, se tutto va bene, bisognerà organizzare il traffico: di qua gli alleluia, di là il de profundis. Ma soprattutto bisognerà uscire da un modo di raccontare la politica ossessivamente incentrato su intenzioni e macchinazioni dei suoi protagonisti, e in particolare di Matteo Renzi. È sempre stupefacente – ma lo è ancor di più oggi – notare come i più severi censori della personalizzazione della politica proprio non riescano a smettere di personalizzare.

Certo è che pochi leader politici hanno fatto più di Renzi per affermare in Italia la personalizzazione della politica. Si sa che il leader di Italia viva ha avuto, e in minima parte ha ancora, il suo gruppo di ferventi adoratori, ma non è questo il motivo principale (il culto della personalità nella politica italiana è diffusissimo e trasversale, e del tutto sproporzionato rispetto al numero delle personalità in circolazione). Quello che è tipico di Renzi, invece, è l’incredibile capacità di ipnotizzare non tanto gli ammiratori, quanto i detrattori.

Il risultato paradossale di questa curiosa sindrome psico-politica è un racconto della crisi di governo, da parte di tutti coloro che ce l’hanno con lui, cioè quasi tutti, come una specie di cartone animato: da un lato l’implacabile Renzi, con la sua insaziabile sete di potere, dall’altro il paese delle meraviglie, in cui i politici – tutti gli altri, s’intende – non pensano ad altro che al superiore interesse della patria.

Il tatticismo dietro le mosse di Italia viva è evidente, ma il racconto secondo cui tutti gli altri avrebbero a cuore solo il bene del paese è insopportabile, e mal si concilia con quanto avvenuto su Recovery Plan e sul resto

