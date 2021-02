LA CRISI DI GOVERNO IN 4 PUNTI

Fare politica e lavorare per attivare le scelte giuste per il paese è un compito che non tutti possono svolgere.

2) La responsabilità della crisi sta in capo a chi si è preso 12 giorni di inverecondo mercato delle vacche fatto di promesse, minacce e financo la cessione da calcio mercato di una senatrice del PD a prestito del nuovo gruppo fatto da ex grillini, la fascista Polverini, no euro, Tabacci (che vi ha già scaricato per Draghi) e Mastella (che vi ha fatto dimettere sulla relazione Bonafede). Un gruppo raccogliticcio di scappati di casa che avete avuto il coraggio di chiamare “europeisti”, facendo l’ennesimo sfregio al sentimento europeista di questo Paese.