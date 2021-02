La scelta drammatica, obbligata, che si configura come una sfida alle forze politiche. Ultimo argine alla crisi di sistema dopo il fallimento della verifica

La politica fa default, il Quirinale ribalta tutto.

Spero che il centro destra sia della partita e che, nonostante possa essere giusto, non continuino con la storia del voto. Ci sarà anche quel tempo ma ora veramente che si remi tutti con quella che è una figura seria e preparata.

Vedo molto complicato che qualcuno si prenda la responsabilità di non sostenere Draghi, eccezion fatta per FdI. M5S subirà una rovinosa scissione, ma il problema non credo saranno i 4 gatti che seguiranno il pifferaio Di Battista (e Travaglio, al quale Renzi ha mollato un sonoro ceffone). Qualche rischio di scissione ci potrebbe essere anche nella Lega, perché il ceto produttivo del nord preferirà scegliere la linea di Giorgetti di sostegno a Draghi. Salvini, se non è sciocco, sarà costretto ad allinearsi a meno, appunto, di una scissione. Il PD, obtorto collo, dovrà continuare la sua politica “responsabile” e poi ci sarà il sostegno incondizionato dei centristi.

Ma come di conseitudine ci sono i trol che mi dicono: Senza considerare che in questo quadretto idilliaco si inserisce la promessa, per bocca della Paita, che IV seguirà in rigoroso silenzio il tentativo di Draghi. Auguri!

( A MICI TROL) è strano che gente come voi, che vedete Renzi con occhio “piuttosto critico”, siate convinti che lo stesso Renzi possa seguire il tentativo di Draghi “in rigoroso silenzio”. Di certo chi l’ha fortemente voluto non lo ostacolerà, ma da qui ad ipotizzare il silenzio ce ne corre.

Mi associo, comunque, senza indugio agli auguri: è vero che c’è stato un enorme salto di qualità dal teatrino dei giorni addietro, ma è altrettanto vero che non si possono escludere colpi di coda da chi è uscito schiaffeggiato da questo epilogo,esempio voi TROL PENTA PD DEMENTI.

Mi piacerebbe infine sentire da voi un parere: voi pensa che il PD riunirà presto un comitato direttivo facendo autocritica sul fallimento della loro strategia?

Comunque come la pensiate! Draghi sembra l’ultima chance per dare una scossa a un paese prigioniero delle sue cattive abitudini e resistenze al cambiamenti richiesti, soprattutto nel sistema pubblico. Ma conterà molto la squadra che verrà messa in campo. Speriamo di vedere dei manager orientati ai risultati piuttosto che giuristi orientati alle procedure.

Mario Draghi, l’italiano più prestigioso in Europa, può prendere il posto di un avvocaticchio di paese, un uomo preso dalla strada, scelto con un grottesco casting da Salvini e dal suo compare Di Maio, e con l’avvocaticchio forse vedremo sparire la ministra dei banchi a rotelle, il ministro della economia che non sapeva nulla di economia, il ministro della giustizia che era l’assistente dell’avvocaticchio in questione, il ministro degli esteri che non sa la geografia e neppure conosce la lingua italiana… Per non parlare di quello che si occupa (male) di mascherine e (pessimamente) di vaccini. Grazie Renzi.

La scelta drammatica, obbligata, che si configura come una sfida alle forze politiche. Ultimo argine alla crisi di sistema dopo il fallimento della verifica ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo