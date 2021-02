Mario Draghi incaricato Premier da Mattarella: la salita al Quirinale alle ore 12 in diretta video streaming. Governo tecnico-istituzionale: come sarà? Consultazioni e prossime tappe

Un tweet di Matteo Renzi, un discorso di Sergio Mattarella e un sì di Mario Draghi: l’Italia politica nelle ultime 12 ore è cambiata radicalmente, travolta dallo “tsunami” Governo tecnico che prende il posto di Giuseppe Conte, “tradito” da Italia Viva dopo intere giornate di lotte e contrasti nelle Consultazioni prima al Quirinale e poi con il Presidente della Camera Roberto Fico. L’ultimo capitolo ieri alle 21.13 quanto il Capo dello Stato ha annunciato alla nazione le uniche due strade possibili dopo il fallimento delle trattative per formare il Conte-ter: Governo istituzionale “di alto profilo” o Elezioni anticipate.

La strada scelta da Mattarella è la prima, ma la seconda non viene esclusa qualora l’incaricato Mario Draghi non trovasse i numeri per la fiducia in Parlamento, strada tutt’altro che semplice viste le prime reazioni dei partiti. Oggi alle 12 – con diretta video streaming dal canale YouTube del Quirinale – l’ex Governatore della Banca Centrale Europea è atteso al Colle per ricevere l’incarico: da quel momento, inizia ufficialmente l’avventura di Draghi alla ricerca del sostegno dei partiti per traghettare l’Italia nel pieno della crisi sanitaria, economica, sociale ed educativa, come ribadito ieri nel discorso drammatico di 6 minuti del Presidente Mattarella.

LE PROSSIME TAPPE

È probabile che già oggi dopo l’incarico ricevuto Draghi rilasci qualche dichiarazione per stabilire il timing delle prossime tappe istituzionali e politiche: di norma, il Presidente del Consiglio incaricato accetta “con riserva” e subito dopo avvia piccole consultazioni “informali” a Palazzo Chigi con tutti i rappresentanti dei partiti per sondare le possibilità di un sostegno, elemento ancor più fondamentale nel caso di Governi istituzionali che non hanno per loro natura alcuna connotazione politica nella squadra di Governo. A questo punto il bivio possibile: con esito positivo delle consultazioni, Draghi torna al Quirinale e comunica la lista dei Ministri dichiarandosi pronto a ricevere l’incarico. Successivo giuramento e solo a quel punto – entro 10 giorni – il Governo deve presentarsi per il discorso alle Camere, cercando il voto di fiducia.

Secondo esito, se Draghi non trovasse l’appoggio dei partiti andrà da Mattarella a rimettere l’incarico. Qui si aprono ulteriori 3 strade: affidare l’incarico ad un altro profilo; rinviare il Governo dimissionario in Parlamento per cercare ugualmente la fiducia; sciogliere le Camere e andare a Elezioni anticipate. Tenendo conto del discorso fatto ieri da Mattarella – «un lungo periodo di campagna elettorale coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell’Italia, sotto profilo sanitario, economico e sociale» – l’ipotesi del voto è l’ultima che tenterebbe il Capo dello Stato, perciò assumono vitale importanza le consultazioni nei prossimi giorni tra il Premier Draghi e tutte le forze politiche.

GOVERNO DRAGHI: COME SARÀ

Qui si apre dunque la vera partita, ovvero come sarà e cosa tenterà di fare il nuovo Presidente del Consiglio incaricato: di certo da giorni l’ex Governatore della Banca d’Italia e poi BCE ha preparato un programma di base che non dovrebbe discostarsi molto da quello illustrato nel famoso intervento al Meeting di Rimini dello scorso agosto. In quella occasione – come già del resto nell’editoriale sul Financial Times nel pieno dell’esplodere della pandemia – Mario Draghi spiegò la differenza tra “debito buono” – ovvero spese dello Stato per investimenti, capitale umano e infrastrutture – e “debito cattivo”, l’assistenzialismo e la politica dei “bonus” improduttiva. Ripartirà da lì e con quelle idee formerà la sua squadra di Governo fatta da tecnici e personalità del mondo accademico, economico e giuridico del Paese: un Governo “dei migliori” che dovrà però discostarsi e molto dal precedente di Mario Monti nel 2011, altrimenti difficilmente i partiti lo sosterranno.

Già, i partiti: al momento le reazioni all’incarico per un Governo Draghi hanno confermato le attese, con Pd, Italia Viva, Forza Italia e centristi-responsabili che si sono dichiarati favorevoli a votare l’ex BCE. Lega si trova “divisa” al suo interno sulle scelte da prendere (appoggio esterno? astensione costruttiva? sfiducia ‘alternata’?) mentre M5s e Fratelli d’Italia hanno già annunciato che non appoggeranno il nuovo Presidente del Consiglio, con dei distinguo. La Meloni ha fatto intendere – come Salvini – che per votare provvedimenti utili per il Paese non serve essere al Governo, il che porterebbe a pensare a possibili soluzioni di appoggio “esterno” al neo-nato esecutivo Draghi. Nel pomeriggio le assemblee dei parlamentari di Pd, M5s e Lega porteranno ulteriori “sensazioni” sull’iter delle prossime settimane. L’impressione è che si giocherà tutto nelle consultazioni dei prossimi giorni, per capire cosa proporrà Draghi e come reagiranno le forze in Parlamento: al momento, al Senato se mancano i voti di M5s, FdI e Lega la fiducia a Draghi non arriverebbe. Saranno dunque ore e giorni decisivi: “Supermario”, l’uomo del “Whatever it takes”, colui che ha “salvato” l’Europa (e l’Euro) ora sarà in grado di salvare (politicamente) l’Italia?

Mario Draghi incaricato Premier da Mattarella: la salita al Quirinale alle ore 12 in diretta video streaming. Governo tecnico-istituzionale: come sarà? Consultazioni e prossime tappe

