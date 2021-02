“Il Pd ha lavorato per la nascita di un governo ma è stata impedita, è stata fatta saltare da una scelta di Iv e di Matteo Renzi. Quindi per favore non parliamo indistintamente di fallimento della politica” CHE PENA (PORELLO) ed e uno dei mogliori del PD.

Il Pd ne esce vincente o sconfitto? Chi sa come la leggeranno i suoi elettori? Intanto parla il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Radio Immagina, la web radio del Pd: “Quando Mattarella è costretto a rivolegre un appello a tutte le forze politiche vuol dire che c’è un fallimento dei meccanismi fisiologici e ordinari della politica. FATTI UN ESAMA DI COSCIENZA!

Questo fallimento ha responsabilità ben precise che non possono essere nascoste, non va fatta di tutta l’erba un fascio. Chi ha impedito la nascita di un governo ha un nome e un cognome, è un errore, è populismo, è antipolitica dall’alto”. BRAVO SI CHIAMA PD&M5S

“Il Pd ha svolto la sua funzione, ha lavorato per la nascita di un governo ma è stata impedita, è stata fatta saltare da una scelta di Iv e di Matteo Renzi. Quindi per favore non parliamo indistamente di fallimento della politica”. NON DI TUTTA LA POLITICA MA LA VOSTRA SI.

Orlando (Pd) un asfatato e amareggiato: “La politica ha fallito e la colpa è di Renzi” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo