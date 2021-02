Mario Draghi: “È come Baggio, non gli spieghi come si tirano i rigori”

“Se metti in campo il miglior giocatore che hai, poi lo fai giocare come vuoi”. Matteo Renzi è, prevedibilmente, molto soddisfatto dell’incarico ricevuto da Mario Draghi. A “Piazza Pulita”, il programma di approfondimento sull’attualità condotto da Corrado Formigli su LA7, giovedì 4 febbraio, le dichiarazioni in esclusiva del leader di Italia Viva: “Mario Draghi fuoriclasse come Roberto Baggio, deve giocare come vuole. Ho sofferto per la campagna d’odio contro la mia famiglia”. L’inviato di “Piazza Pulita”, Luca Bertazzoni, ha intervistato in esclusiva il senatore di Italia Viva Matteo Renzi: “Il presidente della Repubblica Mattarella è stato molto chiaro: ha detto che stiamo rischiando, l’idea che a gestire la crisi pandemica e le risorse dell’Europa sia Mario Draghi può solo far felici gli italiani. L’obiettivo di Italia Viva era fare il bene dell’Italia, il governo Draghi è il più forte che potessimo avere, io non voglio prendermene i meriti, non voglio intestarmelo né indirizzarlo, ma tutto il mondo ha applaudito la scelta di Mattarella. Io sto dalla parte di Mario Draghi. E’ un fuoriclasse. Se riscriverà il Recovery Plan? Beh se hai Roberto Baggio non gli dici come giocare, lo fai giocare come vuoi perché è il migliore che hai. Vede, adesso stanno disquisendo sul tipo di maggioranza e questo vuol dire che non hanno capito niente. Non si può disquisire del tipo di maggioranza, abbiamo i fondi, abbiamo l’uomo giusto, basta con le polemiche. Il mio futuro nel centrosinistra? Le dico che ci hanno offerto di tutto, qualsiasi cosa. Si può dire che sono antipatico, ma la verità è che ho pensato al bene del Paese, non al nostro di partito. Adesso ho bisogno di tempo per rasserenare me stesso perché questa volta ho sofferto la campagna d’odio, l’odio contro la mia famiglia mi ha fatto male”.

"È come Baggio". Renzi tifa Draghi: un fuoriclasse lo fai giocare come vuoi

