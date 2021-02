Italia Viva è la forza politica che ha imposto il tema dei contenuti su quello delle poltrone e che ha avuto il coraggio di mettere in discussione tutto per arrivare ad una soluzione che fosse solo ed esclusivamente nell’interesse del Paese.

“IL FALSO ODIO”…

“La spina nel fianco: staccatevi dagli attacchi a Matteo Renzi, alla fine sarete ridicoli, parlate di cose serie, di progetti, di idee, di serietà. Ultimamente è diventato monotono vedere come da destra e sinistra l’unica tiritera è: Renzi irresponsabile, Renzi che crea la crisi, Renzi il male dell’Italia… E basta su… crescete un po’, provate a convincere il Presidente Mattarella che il Parlamento non è un asilo nido, dove la scusa per non dire altro è: è stato lui… Io lo ammiro perché al suo posto mi sarei parecchio stufato di tutto questo “falso odio” e dico falso perché Renzi è diventato un alibi per chi non ha capacità.Ci vuole tanta forza per essere Renzi in mezzo a tutte queste mezze pippe invidiosi..Peggio dei nazisti che bruciavano gli Ebrei perché più intelligenti di loro..Qualcuno dica a Conte che con la sua falsa modestia ha rotto il cazzo.. si faccia una crociera senza ritorno con il suo amato Casalino.

"IL FALSO ODIO" E L'INVIDDIA! E' LA MANCANSA DI FUIDO CELEBRALE.

