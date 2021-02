Italia Viva è la casa di chi ha coraggio. Di chi se vede un’opportunità non si fa fermare dai sondaggi. Di chi sa che essere libero è l’esperienza più bella del mondo. #MatteoRenzi #ItaliaViva

Tranquillo Matteo lo abbiamo fatto con piacere passione e determinazione. Piuttosto grazie a te e ai nostri amici deputati e senatori.Grazie a te, Matteo. ci hai regalato un sogno. Draghi al governo lo volevano tutti gli italiani, ma nessuno sapeva come fare per averlo…Ora non ci devi ringraziare Matteo, io invece sono preoccupato per te stamani sulla tua pagina ho letto di tutto anche minacce di morte, ho risposto, ti ho difeso, ma credi è molto difficile discutere con dei farabutti.In un primo momento di istinto li avrei insultato, ma poi pensandoci bene vista la situazione é stato meglio così, ho perso qualche amico ok vabbé. Sono convinto che se Draghi farà bene tu avrai vinto su tutta la linea, finalmente é arrivata la competenza e l’autorevolezza questa è l’ultima possibilità per il nostro paese.FORZA MATTEO

Tranquillo Matteo lo abbiamo fatto con piacere passione e determinazione. Piuttosto grazie a te e ai nostri amici deputati e senatori.

