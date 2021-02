CE’ UN LEDER POLITICO ITALIANO CHE PUR DENIGRATO! Ha compiuto un capolavoro che ribalterà’ il sistema politico. E QUESTO LEADER POLITICO DI NOME FA:MATTEO RENZI.

Ha compiuto un capolavoro che ribalterà’ il sistema politico. Bisognerà’ fare politica e in mare aperto sara’ chiaro con chi ha idee e progetti. Mentre chi si e’ accodato perderà’ la faccia. Vedi PD e grillini. Tempo al tempo.

Grulli la scorta do maalox l’avete a disposizione visto che non denigrate e non sproloquiate piu e pe andare dal DRAGHI vi siete portati il vecchio comico pagliaccio,uno che con la politica non centra un cazzo,solo sparae cazzate e denigrare,solo voi gli dete considerazione,e con la vostra incompetenza e ignoranza,e tanta arroganza,si vede che fine avete tatto. Dicevo tempo al tempo ma si dice dalle mie parti l’importante che si parli nel bene e nel.male ??? e il tempo per tirare le somme è arrivato.E vi ha asfaltato.

Ma ora dovete tenete presente!

Le parole pronunciate dal Presidente Mattarella hanno inaugurato il nuovo corso della vita del Paese. L’indicazione è perentoria, l’ultima frase non lascia dubbi: “…un Governo di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica”. I partiti e voi di grullandia sembrano non aver compreso il messaggio, che spazza via le illusioni e le speranze di chi coltiva solo interessi personali. Mario Draghi terrà fede al monito del Presidente e si guarderà bene dal confermare, quegli inutili arnesi, che hanno portato l’Italia nelle condizioni in cui versa. Traducendo quelle parole, le gravi crisi sociale, economica e sanitaria, con l’aggiunta di quella formativa, non possono essere curate da gli uomini che le hanno provocate. Per cui le pretese di chi aspira ad essere riconfermato Ministro, si dissolveranno come la nebbia al sole. Immaginare che Speranza, Gualtieri, Bonafede o la Azzolina, rimangano saldamente al loro posto è pura follia. I cittadini e le imprese non capirebbero un altro giro di danza, perché resti tutto come prima. Questa volta le “Riforme” non possono essere solo annunciate e nemmeno si possono pensare interventi sconclusionati, distribuiti a pioggia. Il Next generation EU deve essere un vero Piano di Rinascita, che abbia come unico obiettivo il benessere e il futuro delle nuove generazioni. Ora chi ha deriso e denigrato l’artefice del rinnovamento, si dovrebbe ravvedere e chiedere scusa a Matteo Renzi, che ha dimostrato di essere uno dei pochi che guarda solo all’interesse del Paese. Chiunque deciderà di favorire la nascita del nuovo Governo, deve abbandonare ogni mira personale e iniziare un nuovo corso, quando si uscirà da questo pantano, i nani e le ballerine potranno tornare a danzare, forse.

CE’ UN LEDER POLITICO ITALIANO CHE PUR DENIGRATO! Ha compiuto un capolavoro che ribalterà’ il sistema politico. E QUESTO LEADER POLITICO DI NOME FA:MATTEO RENZI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo