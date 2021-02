«A chi mi domanda perché la crisi rispondo semplice: se dobbiamo spendere 200 miliardi di euro preferisco li spenda #Draghi che Conte. Poi il governo Draghi lo fa nascere il Parlamento su indicazione di #Mattarella, non il sottoscritto. Io faccio il tifo e voto la fiducia.

Io volevo gestire bene i vaccini, spendere i soldi europei, riaprire in sicurezza le scuole, affrontare l’emergenza occupazionale, sbloccare i cantieri. Tutte cose che il governo Conte non riusciva a fare. Siamo gli unici che si sono dimessi per un ideale».

MATTEO RENZI: Mario Draghi ha portato una ventata di fiducia nel Paese. Mario Draghi Presidente del consiglio è una polizza assicurativa per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti e nessuno potrà negarlo.

Da questo punto di vista, la considerazione che è il periodo storico in cui l’Italia avrà più soldi da spendere nella sua storia repubblicana.

Grazie al Nex generation EU oltre ad una serie di altre misure, ci porta a riconoscere come chi meglio di Mario Draghi potrà gestire questo passaggio. Si aggiunga per coloro che amano la politica ma soprattutto, la politica internazionale ed Europea l’idea che la Presidenza del G20 è affidata ad un Italiano che più di altri ha partecipato a summit di questo tipo, è un elemento di grande serenità e solidità. Infine il fatto che Mario Draghi potrà rappresentare l’Italia nell’Istituzione europea è per noi molto importante.

Per queste ragioni, Italia viva accoglie l’appello del Presidente della Repubblica e annuncia da subito che sosterrà il Governo Draghi indipendentemente dai nomi dei ministri e da quanti tecnici o politici ministri vi saranno. Siamo al suo fianco e disponibili. Auspichiamo che tutte le forze politiche esprimano lo stesso atteggiamento politico.

DELEGAZIONE ITALIA VIVA SU MARIO DRAGHI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo