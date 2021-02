IL PD HA LA SINDROME DI GRULLANDIA.

Il problema, dunque, non è l’intransigenza di Bonafede, Travaglio e Davigo, né la mediazione di Renzi o di Conte, e nemmeno l’aperta contrarietà di avvocati e magistrati.

Il problema è il PD, cioè il partito di governo che in questa stravagante stagione di alleanza con i populisti, non riesce a prendere una decisione che sia una;

• nemmeno a favore di una sua legge,

• né per cancellare la legge contro cui pochi mesi fa, quando era all’opposizione, ha chiesto l’eccezione di incostituzionalità,

• né se, come adesso, può vantare il consenso quasi unanime del Parlamento e degli operatori del diritto.

Il Pd ormai è allo sbando. L’ unione con i 5s ha sviluppato una reazione, i cromosomi dei 5s hanno invaso il partito causando una perdita della loro poca identità rimasta.Il pd ormai respira con il naso. La botta finale glie l’ ha data il clawun, che si è messo l’avvocato in tasca ed è andato Lui a palazzo Chigi, facendo vedere chi è il vero padrone.

Ed ecco l’ennesima comferma “Pd verso appoggio esterno a governo Draghi”/ Poi la smentita: “Notizie infondate” (prima parlano do accorti della cazzata smentiscono con una risata.

OK ORA IL Pd smentisce (MA CI HA PENSATO) le indiscrezioni sul possibile appoggio esterno al governo Draghi. Delrio: “Le riforme si possono fare nella chiarezza dei contenuti” Se il M5s sembra pronto ad affidare il giudizio sul sostegno al governo Draghi alla piattaforma Rousseau, nel Pd si è acceso il confronto e alcune indiscrezioni hanno acceso il dibattito nelle ultime ore. Come evidenziato da La7, è circolata la voce di un possibile appoggio esterno da parte dei dem, senza ingresso nell’esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce a causa della presenza della Lega di Matteo Salvini.

Non è tardata ad arrivare la smentita da parte del Pd con una nota: «Sono totalmente infondate le notizie su orientamenti assunti su un eventuale appoggio esterno al governo. La posizione del Pd è stata voltata alla direzione all’unanimità e illustrata ieri al professore Draghi».

PD SMENTISCE APPOGGIO ESTERNO A GOVERNO DRAGHI

Il Pd conferma dunque il suo appoggio al premier incaricato Mario Draghi, come del resto rimarcato a più riprese dal segretario Nicola Zingaretti: «Diciamo sì alla sfida presentata dal presidente Mattarella, non presenteremo delle condizioni ma degli obiettivi», le sue parole a Otto e mezzo. Come riporta La Stampa, i dem sembrano ormai essersi arresi alla presenza della Lega nel nuovo esecutivo e Graziano Delrio ha evidenziato: «Non possiamo porre veti in un governo del Presidente. Lo spartiacque sarà il programma». Nella speranza che alla fine “salti” l’ingresso del Carroccio nella nuova maggioranza, i dem auspicano la presenza nella squadra dei ministri di una figura diversa da quella di Salvini. «La speranza è che, se proprio sarà, nel governo entri a far parte la super-colomba Giorgetti», spiega il quotidiano piemontese, evidenziando che il vice-segretario leghista potrebbe finire al Viminale…

IL PD HA LA SINDROME DI GRULLANDIA.

