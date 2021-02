Il bivio di Draghi: M5s o Lega? Il disagio dell’abbondanza

La Lega corteggia Draghi e lui può scegliere fra Lega e M5s. Ma sceglierà? Eccolo il primo bivio.La Lega si avvicina sempre più. Ma sarà un vero esame. Deve fare dimenticare l’antieuropeismo. Giorgia Meloni si pone fuori. L’obiettivo di Draghi? Mettere insieme tutti. Può essere l’incaricato taumaturgo.Non è Mario Draghi che deve convincere la Lega. E’ la Lega che deve superare l’esame Draghi. Matteo Salvini è sicuro di riuscire a farsi promuovere senza il suo “grandmaster” Giancarlo Giorgetti? Lo incontra per la prima volta e si presenterà senza di lui che ha anche questo talento: sa come fare sorridere il premier incaricato. E dicono che sia il passo di lato che serve a rassicurare sia l’uno sia l’altro: “Tu fidati di Draghi e Draghi si fiderà di te anche senza di me”.

Avere Salvini con Draghi? Non è uno scandalo, anzi. Il peso di rigenerazione che avrebbe il coinvolgimento della Lega al governo in una fase riformatrice.

Il governo Draghi non è e non deve essere una formula politica tradizionale, non solo perché il mandato del capo dello stato va inequivocabilmente in questo senso. Il presidente incaricato, per le sue caratteristiche e per le circostanze in cui è chiamato a formare un esecutivo e a guidarlo, sarà un presidente del Consiglio normalmente parlamentare, ci mancherebbe altro, e al tempo stesso qualcosa di più e di diverso. La sua funzione passa attraverso il rapporto con i partiti e i gruppi di eletti, il suo ministero deve assumere l’onere generale di coordinamento e di impulso degli affari generali di ogni compagine di governo, ma la missione politica ha un elemento di straordinarietà.

La Lega corteggia Draghi e lui può scegliere fra Lega e M5s. Ma sceglierà? Eccolo il primo bivio

