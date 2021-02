LA VOCE DI DENTRO

L’intervista a Zingaretti, oggi su la Stampa, chiarisce sia la logica politica che ha guidato il PD prima e durante la crisi di governo, sia come starà in campo il suo partito nei prossimi mesi, se decidesse di mantenere il posizionamento strategico attuale.

Nelle parole del segretario PD non ci sono novità per chi, come chi sta in Italia Viva, ha fatto da tempo scelte diverse. Ma ce ne sono per chi guarda al PD immaginando che sia una forza politica adeguata ai compiti da svolgere. Quelli precisamente definiti dal Presidente Mattarella.

Due punti sono rilevanti, ma che ancora sembrano sfuggire ad una parte dell’opinione pubblica e degli stessi sostenitori del PD.

Il primo è la persistenza di una incomprensione, da parte del segretario del PD, circa la gravità delle tre crisi. Una conoscenza che avrebbe dovuto suggerire, da tempo e a tutte le forze politiche, una revisione anche radicale delle rispettive strategie. Il “niente sarà come prima” doveva e dovrebbe essere applicato, innanzitutto, alla politica e all’azione di governo.

Invece il PD ha affrontato l’aggravarsi della situazione generale del Paese senza porsi innanzitutto un problema di merito sul come governare la pandemia e le sue ricadute sociali ed economiche del tutto inedite. Ha continuato a lasciarsi governare come se fossimo ancora nell’estate del ’19. Replicando gli stessi riti, le medesime modalità e con una mancanza di visione generale che, nonostante i ripetuti allarmi lanciati all’interno della vecchia maggioranza da Renzi, ha condotto il Paese nell’immobilismo. Provocando un sovrappiù di problemi irrisolti che si doveva evitare ad ogni costo.

Soprattutto considerando, secondo punto, il perché di questa perseveranza. Cioè coltivare scientemente il divario tra l’esigenza di governare in modo nuovo e più efficace il Paese, e la volontà di ignorare quell’esigenza per continuare a rincorrere l’affermazione di una strategia che la pandemia e i suoi esiti economici e sociali, stavano facendo cadere pezzo a pezzo.

Perché tanta cecità, divenuta colpevole e dannosa al punto di rendere obbligata una divisione delle responsabilità? Lo confessa lo stesso Zingaretti rispondendo ad una domanda banale, alla quale dà una risposta che conferma il limite strutturale della sua politica.

Ha vinto Renzi? Gli chiede l’intervistatore. No, risponde Zingaretti, perché Renzi aveva come obbiettivo quello di rompere l’alleanza tra PD e M5S, colpendo Conte che ne è il fulcro. Invece noi confermiamo e rinsaldiamo quell’alleanza.

La risposta rivela al pubblico, ma per Italia Viva è una conferma, la mancanza di lucidità del gruppo dirigente del PD e l’asimmetria che essa produce tra un presupposto interesse di difesa del PD, ritenuto obbiettivo prioritario, e la ricerca innanzitutto di soluzioni adeguate alle crisi.

L’esigenza prioritaria, affermata da Italia Viva, di un cambio di passo per il bene del Paese diventa, per Zingaretti, una manovra per affossare il PD, alla quale non si può rispondere che con l’ostracismo di Renzi e col continuismo piatto e inconcludente di Conte.

Renzi ha posto un problema vero che, dopo due mesi di calunnie, oggi quasi tutti riconoscono essere tale. Appena uscito di scena Conte molti, anche nel PD, riconoscono l’inadeguatezza del precedente governo e che Draghi è la risposta migliore in assoluto per salvare il Paese. Ma quello che ha fatto Renzi non è stato conseguire questo risultato, sfidando il massimo dell’impopolarità, per dare questa ultima opportunità al Paese. No, Renzi per Zingaretti ha fatto solo “questo casino”. Cioè Draghi sarebbe il frutto del “casino” di Renzi. Viva il “casino” allora? Continuano a scambiare l’albero per la foresta.

Per Renzi l’insuccesso del PD non è un obbiettivo, semmai è un danno collaterale che quel partito si è procurato da solo. Almeno in questo il gruppo dirigente del PD non ha bisogno dell’aiuto di nessuno. Purtroppo.

LA VOCE DI DENTRO ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo