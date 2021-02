Risposta ad una combricola di amici mal assortita, che non condivide le mie idee politiche e mi chiede di spiegarle i motivi per cui difendo Renzi.

“Non ho mai patito tanto l’odio come in questa vicenda. Ma l’esito di questa vicenda mi permette di guardare con speranza al futuro delle prossime generazioni. E questo ripaga ogni sforzo personale.”

Risposta ad una combricola di amici, che non condivide le mie idee politiche e mi chiede di spiegarle i motivi per cui difendo Renzi.

La combricola, mi chiedi di spiegarti perché, nonostante l’odio che mi riversano addosso, io continui a difendere “il ragazzaccio di Rignano”, il pinocchio della politica italiana, il buffone, colui che pugnala alle spalle o comunque vogliate chiamarlo. Cercherò di spiegartelo.

Sono cresciuto con i valori di sinistra anche se non ho mai votato il PC. Nella mia giovinezza mi attiravano soprattutto le battaglie civili come quelle portate avanti

dai radicali (il divorzio e l’aborto), non per un interesse personale, ma per un principio di libertà e autodeterminazione che considero irrinunciabili. In seguito ho votato a seguire,DS, PDS, PD. Li ho votati perché, pur nelle rispettive diversità, nell’arco parlamentare li trovavo i più vicini ai miei valori, anche se sentivo che la loro classe dirigente non era in grado di adeguare quei valori alla nuova realtà sociale ed economica della contemporaneità e si accontentava di sbandierarli nelle conferenze, nelle manifestazioni, negli scioperi, ma senza riuscire a cambiare nulla, crogiolandosi in un consociativismo che faceva comodo a tutti.

Poi è arrivato Renzi e tutto è cambiato: non solo portava avanti i valori in cui avevo sempre creduto, ma sapeva adeguarli ad una realtà molto diversa da quella in cui avevano attecchito e si erano consolidati, dando tanti buoni frutti. Dimostrava l’impeto, la passione e il desiderio di cambiare le cose in meglio che non vedevo in altri. Finalmente oltre a parlare (con un’oratoria perfetta a braccio e non in politichese), faceva, faceva e in mille giorni ne ha fatte di cose positive per la crescita e per i diritti civili e se non fosse stato “abbattuto” dai suoi stessi compagni di partito, avrebbe ottenuto anche lo ius soli…

Lui, che rappresentava la parte centrista del Pd, ha fatto cose di sinistra che la sinistra, pur sbandierandole da tanto, non è mai riuscita a portare a casa, come le unioni civili, il dopo di noi e altre. Molti lo hanno apprezzato, anche fra le persone che oggi lo detestano e io non capisco come si possa detestare una persona di cui si apprezzano le idee….Io continuo ad ammirarlo per le sue idee di riformatore, di europeista, di liberale, di uomo che ama la cultura, che guarda al futuro , antisovranista e antipopulista, che non vuole barriere e per questo si adopera (durante il suo governo non lasciava morire uomini in mare e quando è successo ha provveduto a ripescare i cadaveri per dar loro sepoltura degna, come conviene alla pietas umana!). Ritiene che vada premiato il merito e che uno non vale uno e abbiamo visto quale dilagante ignoranza e incompetenza si sono abbattute nel nostro paese e nella nostra politica, seguendo questo principio. Ciò non significa lasciare indietro qualcuno, ma che ognuno deve acquisire giuste competenze per il ruolo da svolgere, anche per il più umile

Ha sicuramente fatto degli errori, di comunicazione, di immagine, ma non di politica in cui ha un intuito superiore a tutti e lo ha dimostrato anche in questo periodo. È dal mese di luglio che chiedeva a Conte di avviarsi a discutere sul recovery plan in parlamento….il resto è cronaca!

Se solo avessimo approvato il suo referendum, non avremmo avuto tanti guai e incomprensioni fra governo e regioni come è successo e avremmo potuto avere anche un sistema elettorale capace di decidere subito chi governerà per tutta la legislatura, oltre alla eliminazione del bicameralismo perfetto e di tanti enti inutili. Allora è stato, lui si, pugnalato alle spalle da alcuni del suo partito, che pure avevano votato in parlamento a favore del referendum…ma questa ormai è una storia passata !

Ritengo che abbia fatto benissimo a far cadere il governo Conte, che pure aveva fatto nascere per impedire a Salvini di prendersi i pieni poteri, e che invece il PD faccia molto male a rimanere legato ai grillini quelli sì, inaffidabili.

Questi sono i motivi per cui mi incaponisco a difendere Matteo Renzi e su tutto ciò ci ho sempre messo la faccia, anche quando vengo aggredito, come havete ben visto.Pazienza, andrò avanti in quest’epoca di odio e di fango, a difendere le mie idee che sono quelle di Italia Viva, come penso che fareste anche voi per le vostre idee e il vostro partito!

Vi ringrazio CARA COMBRICOLA per il post che mi havete fatto pervenire, mi fa sperare che anche se siamo diventati avversari politichi, non diventeremo mai nemichi da odiare.

