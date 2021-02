“Avevo il dovere di verificare fino a che punto fossero davvero in grado di svoltare. Se avessero dato garanzie di discontinuità su economia, infrastrutture, lavoro, giustizia, scuola, affari europei, Recovery, ecco, ci sarebbe stato un Conte ter. lo avrei fatto una figuraccia, me almeno qualcosa sarebbe cambiato». Invece?

«Invece non c’era nessuna volontà di cambiare. Loro pensavano che io fossi come loro: pensavano di potermi accontentare con qualche ministero. Quando ho capito che non solo si stavano arroccando, ma tentavano pure di comprarmi, ho rotto tutto».

A prescindere di quale partito siete, della vostra simpatia o antipatia, dov’è la vostra umanità?????????

Vergognatevi pseudo giornalisti, pseudo politici, ex compagni di ex partito, tutto il PD, movimento “del cambiamento” in realtà movimento dell’odio 5 stelle e tutti quelli che organizzano, partecipano con grande energia l’entusiasmo, l’impegno tutto il tempo, nella propaganda infinita delle minacce, degli insulti, delle offese, dell’odio….. Per voi senza vergogna, assetati del sangue, è diventato il senso della vita : la caccia dell’uomo, i fakes news, il bullismo politico, le gare che spunta veleno più lontano e più abbondante. Al posto di vomitare la propria frustrazione/insoddisfazioni, l’invidia, l’odio, l’incapacità, sui media, sui giornali, sui social, nei bar, cercate a risolvere prima i vostri problemi personali, a casa vostra, con i vostri familiari, educate i vostri figli, i nipoti, le sorelle, i fratelli con il vostro esempio perfetto di grande cultura, l’umanità, l’educazione, l’intelligenza, la saggezza, il rispetto verso degli altri, per paese, per la natura, per ambiente, per gli insegnanti, ecc ecc ecc. Mettete più energia, il vostro impegno nell’umanità, nell’unità, nella pace, nella solidarietà, contro l’odio, il bullismo, la violenza……. “Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.” #solidarietàperMatteoRenzi

#restiamoumani.

PS: Cari Amici non è necessario essere renziani ma persone di buon senso per fare un serio ragionamento.

Mario Draghi ha accolto l’invito fattogli dal nostro Presidente Mattarella per venire a salvare la barca Italia, Italia che sta affondando.

Mi permetto di ricordare le sue credenziali, perché sembra che qualcuno le abbia dimenticate:

Master al Massachusetts Istitute of Technology

Ex Governatore della Banca d’Italia

Consulente delle più importanti società del mondo

Presidente del Financial Stability Board

Professore ordinario di politica monetaria

Membro del Board of Trustees di Princeton Presidente per otto anni della BCE

DRAGHI CI HA MESSO LA FACCIA PER AMORE DELLA SUA PATRIA !!!

E a voi sembra il caso che si faccia condizionare nelle sue scelte da due ” poveretti”?

Che i giornalai di regime scrivano certe corbellerie giallo verdi non mi meraviglia affatto, ma almeno noi evitiamo di dare risalto a certe stupidaggini. Grazie

