“Quando abbiamo aperto la crisi, nessuno ne capiva il motivo. Si dava per scontato che la pandemia dovesse chiudere ogni spazio di dibattito politico. E io non riuscivo a spiegare il senso di quello che stavamo facendo.”

“Avevo il dovere di verificare fino a che punto fossero davvero in grado di svoltare. Se avessero dato garanzie di discontinuità su economia, infrastrutture, lavoro, giustizia, scuola, affari europei, Recovery, ecco, ci sarebbe stato un Conte ter. lo avrei fatto una figuraccia, me almeno qualcosa sarebbe cambiato». Invece? «Invece non c’era nessuna volontà di cambiare. Loro pensavano che io fossi come loro: pensavano di potermi accontentare con qualche ministero. Quando ho capito che non solo si stavano arroccando, ma tentavano pure di comprarmi, ho rotto tutto». Matteo Renzi

MA ORA FERMATEVI! Il dibattito su chi ha vinto e chi ha perso non mi appassiona, è talmente evidente che è del tutto inutile, come attardarsi a contestare l’esito di una antica battaglia.

Quello che mi preme dire, tuttavia, parte dalla considerazione che il successo della condotta politica di Renzi si misura anche dalla qualità delle reazioni negative che gli sono state rivolte con sempre maggiore intensità negli ultimi due mesi.

La reazione rabbiosa degli avversari la dice tutta sull’esito.

Ma non mi riferisco alle critiche sollevate nel merito delle sue proposte politiche, rilievi legittimi ma assai pochi e deboli, ma ad una campagna d’odio di livello spesso criminogeno e di intensità che non ricordo sia stata riservata a nessun altro uomo politico negli ultimi 70 anni di storia repubblicana.

Ne sono impressionato, ma soprattutto preoccupato. Per Renzi, in primo luogo, ma anche per la tenuta civile del Paese. In un clima imbarbarito come quello creato dai suoi avversari, la storia ci insegna, l’esaltato di turno può sentirsi motivato ad agire fuori misura, interpretando come un incoraggiamento le offese personali di molti pessimi maestri, sentendosi circondato da un consenso patologico alle tesi antirenziane raccontate, in troppi casi, in modo distorto e isterico fino al parossismo.

Ministri che accusano Renzi di aver “tradito gli italiani”, opinionisti che invitano ad emarginarlo come dovere civico, giornali che pubblicano la sua faccia invitando a sputarci sopra, politici che si rifiutano apertamente di entrare nel merito delle sue proposte dicendo che sono irricevibili perché pretestuose, frutto di narcisismo e protagonismo che merita solo di essere cancellato dalla scena politica.

Nessuno ha mai sentito Renzi esprimersi così, anche nella polemica e con sarcasmo, nei confronti dei suoi avversari.

Quello che impressiona non è tanto la disparità dei mezzi mediatici impiegati, ma soprattutto la sproporzione della risposta ad una idea politica con l’uso, pervicace e intrusivo, della falsificazione delle sue posizioni, fino alla calunnia e all’offesa personale, additandolo semplicemente come nemico da abbattere a prescindere.

Come ci si può stupire che nel sottomondo, non solo in rete, ci si faccia un vanto nel dire “lo odio, vorrei che sparisse dalla politica, anzi meglio dal mondo” che “la sua sola presenza fa peggiore e più sporco” se nei talk show ci si accredita premettendo ogni sorta di falsità e di affermazioni mascalzonesche contro Renzi?

Il segno del massimo degrado civile e morale è rappresentato dai molti politici autorevoli che, con le loro affermazioni dissennate, hanno favorito che questa bestialità corresse senza freni.

Nessuno di loro ha saputo dire una parola, non di solidarietà contro l’inciviltà, ma almeno di condanna contro tanto odio e violenza verbale che avveniva sotto i loro occhi. Alcuni hanno assistito in silenzio con aria compiaciuta, altri hanno dichiarato di non volersi esprimere, con l’aria di chi si astiene dall’intervenire per non dire di peggio. Sono passati dallo stappare champagne allo spargere veleni.

Solo perché “il nemico” ha tolto loro di mano la scatola dei fiammiferi mentre ci giocavano, come bambini irresponsabili, vicino alla tanica di benzina.

Un punto è cero, non ha vinto Renzi, che ha “solo” aiutato in modo determinante a vincere l’Italia migliore. Umberto Mosso

Basta! Hai ragione, fermatevi, è da barbari attaccare un Uomo che difende il proprio Paese, prima che ci sfracelliamo in un burrone. Speriamo che parta il governo Draghi e che l’oblio copra quella masnada di ignoranti, incapaci e rancorosi! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo