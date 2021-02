M5S: “RIPARTIRE DA CONTE II: GOVERNO SIA POLITICO”

La linea dell’irresponsabilità del MoVimento 5 Stelle emerge in maniera molto nitida dopo le consultazioni con Mario Draghi.

Vito Crimi continua a porre veti sul perimetro della maggioranza e ad imporre condizioni inaccettabili.

Crimi dice di aver trovato in Draghi “la consapevolezza di partire con l’umiltà di chi accoglie il lavoro fatto da chi c’era prima e su quelle basi costruisce il futuro”.

Ci sta, è un voler rivendicare il lavoro svolto. Ciò che è inammissibile è il prosieguo: “Serve maggioranza politica, per noi è un dato essenziale: che sia solida, che possa sostenere un governo solido. Queste sono le premesse, superando di fatto le criticità che hanno portato alla fine del governo Conte II”.

Di fatto il MoVimento 5 Stelle chiede una riedizione del governo Conte ma senza Conte.

Quando capiranno che siamo entrati in un’altra fase? Quando metabolizzeranno l’appello del presidente della Repubblica a formare un governo non politico?

Vedere Mario Draghi(un gigante) seduto di fronte a Peppe Grillo(un comico)fa venire la pelle d’oca..Non hanno capito che nn sono più grado di dettare condizioni. GAME OVER.Vedono una sola cosa : non i problemi che affliggono l’Italia, ma le comode succulenti poltrone. Speriamo sia finita la loro CUCCAGNA

Comunque vada a finere il destino del movimento dei Vaffaday è segnato dall’irrilevanza. Il peso parlamentare di oggi è solo il frutto delle tante illusioni spacciate per verità. Comprensibile lo sgomento di coloro che non capiscono le ultime trasformazioni camaleontiche dai colori ancora indefiniti. Vedremo chi sarà in grado di raccoglierne i frammenti tra i barricaderi della prima ora ed i frequentatori dei palazzi del potere. Un fatto è certo i numeri non bastano se non c’è la qualità ed un progetto perseguito con tenacia anche contro i calcoli e le previsioni più pessimistiche. Un sogno e non una illusione.

Avanti a testa alta con Italia Viva. Con l’alta politica nell’interesse primario dei giovani, dell’Italia che lavora, studia, pensa e produce e che ha bisogno di un governo capace e competente.

Grazie ragazzi !

