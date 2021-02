La Trasfigurazione di Salvini. Questa e ! La vera mossa mancata nella trasfigurazione . Rimgraziamo sempre RENZI per lo scampato pericolo..

Voleva imporre condizioni per andare al governo. Ora subisce quelle altrui.

Matteo Salvini ha impiegato troppo tempo a capire che la svolta impressa da Sergio Mattarella richiede prima di tutto la capacità di comprendere il cambiamento radicale del gioco politico. Altro che “discontinuità”! Il leader della Lega si era illuso che il M5s si chiamasse fuori e che l’apporto leghista sarebbe risultato indispensabile e condizionante. Si è messo a discettare su chi può stare insieme e chi no, il che contraddice il principio espresso dal capo dello stato, che serve cioè un governo senza connotazione politica predeterminata, che non si cerca un’alleanza o una coalizione tra partiti ma l’adesione a un appello di carattere istituzionale. Ora pare che Salvini abbia capito, ma in colpevole ritardo. Giuseppe Conte è stato più svelto di lui, si è offerto come garante di un sostegno della vecchia coalizione al governo di Mario Draghi, meglio se sarà un governo di carattere politico.

La Trasfigurazione di Salvini. Baciato da Draghi, ha detto cose soavi, d’impronta schiettamente europeista. Una resa senza condizioni alla realtà mistica della politica.

Chissà se Giotto agli Scrovegni e Raffaello in Vaticano, spalmando colori e linee, linee e colori, pensavano alla Trasfigurazione del senatore Salvini. Sul Monte Citorio invece che sul Tabor, “si trasfigurò davanti a loro, e la sua faccia splendette come il sole e le sue vesti diventarono bianche come la neve”. Mosè e Elia lo affiancavano, come Borghi e Bagnai. Non ho intenzioni blasfeme, e sono notoriamente un devoto della narrazione evangelica, ma la forza del paradosso cristiano si riflette anche nel trasporto di significato, nella metafora civile delle avventure mistiche. Un tizio scaciato che a fianco di fior di fascisti europei invocava rosario alla mano, quello sì in modo blasfemo, il cuore immacolato di Maria per il sostegno a politiche demenziali, nazionaliste, populiste, xenofobe, violente, quello stesso tizio, baciato da Draghi, ha detto cose soavi, improntate a una filosofia di stato e a un’impronta schiettamente europeista, e le ha dette dopo la consultazione alla Camera, dopo una resa senza condizioni alla realtà mistica della politica, in una solenne modalità vocale che voi umani non avreste mai pensato di poter udire.

La Trasfigurazione di Salvini. Questa e ! La vera mossa mancata nella trasfigurazione . Rimgraziamo sempre RENZI per lo scampato pericolo.. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo