LE REGOLE DELL’INCASTRO PERFETTO

Una tale perfezione nell’incastro politico-istituzionale che si è venuto a creare ci dice una cosa (che alcuni, pochissimi, avevano compreso da subito): Matteo Renzi sapeva PERFETTAMENTE dove andava a parare e dove voleva arrivare. Fin dall’inizio. E con ogni probabilità, questo assetto è stato preparato da tempo e scientificamente da varie forze politico-istituzionali. Molti mesi fa scrissi che era prevista una spallata al Governo Conte complice la mala gestione della pandemia, che tale è stata malgrado le favolette di Mamma Oca spacciate per verità. Spallata che non vi fu in precedenza perché la situazione Covid-19 si rivelò peggiore di quanto previsto. Ma a quanto pare era soltanto rimandata.

Il Governo Conte bis, le “casalinate” da Minculpop, la zuccherosa e patetica corrispondenza di amorosi sensi tra Pd e M5s che esalta(va) il peggio di entrambe le parti, erano ormai indigesti a molti, moltissimi e non soltanto in Italia.

Nella cronaca degli eventi, hanno fatto una figuraccia tutti i commentatori faziosi e anti renziani tout court, accecati dall’odio alimentato perlopiù dalla propaganda grillina che ha avvelenato il dibattito politico. Esacerbata negli ultimi tempi dallo spauracchio Covid-19 e di quello delle Urne, al quale neanche un bambino di 3 anni riflettendo un millisecondo avrebbe potuto credere. E invece…

Per paradosso, nei commenti sulla crisi di queste settimane, la bis trattatissima “destra becera, brutta e cattiva, cacca pupù” all’opposizione si è distinta per acume, rispetto e lungimiranza. Al confronto della sinistra filo grillina che invece ha dato il peggio di sé.

E che come al solito, non ha capito NULLA.

Molti commentatori, non faccio nomi, e non parlo di fiorellina85 o di roccosiff23, bensì di “giornalisti autorevoli”, hanno parlato per giorni di elezioni imminenti, di Renzi alla canna del gas che non sapeva più cosa inventarsi, di ipotesi Draghi liquidata come fake news, di mancanza di appoggio grillino a un possibile governo Draghi, di Draghi senza numeri in Parlamento e altre previsioni del tutto sballate. Gravemente sballate, malgrado questi scrivano sui giornaloni e spopolino nei programmoni televisiononi. Andate a rivedervi i vari pronostici, perché c’è da ridere a crepapelle.

Da queste parti si era invece indovinato più o meno tutto (non era difficile, bastava essere scevri da pregiudizi ideologici), e mi pregio di dire di essermi in fondo consolidato una “bolla” social di persone di diverso credo politico, spesso opposto, ma raziocinanti, intelligenti, RISPETTOSE e per nulla banali.

Ora c’è da vedere come procederà il nuovo assetto, con la promessa che da queste parti non si faranno sconti come sempre.

