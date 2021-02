MOLTI POLITICI NON HANNO CAPITO PERCHÉ ESCE CONTE ED ENTRA DRAGHI.

Draghi, oltre alla lotta al Covid, alla preparazione e all’avvio del RECOVERY Plan su cui il ritardo è ormai conclamato, dovrebbe agevolare la ristrutturazione del sistema politico ormai al collasso.

A leggere le molte perplessità manifestate da tanti politici viene da pensare che gran parte di loro non si è resa conto del pericolo che ha corso e che corre il nostro Paese.

Alcune interviste di sedicenti politici sono sbalorditive, c’è chi dichiara, come ad esempio Fratoianni che 《《 con Draghi si può fare purché non ci stiano dentro la Meloni o Salvini, con i razzisti mai e poi mai 》》.

Altri dichiarano le loro perplessità con frasi del tipo 《《 mi conviene, non mi conviene, la gente non capirà, etc…》》.

Da queste affermazioni è sacrosanto pensare che costoro non hanno capito un bel niente.

Non hanno capito che il sistema è saltato, anche a seguito dell’immobilismo e del continuo muro di gomma adottato da Conte.

Da mesi Italia Viva sollecitava il Governo ad un cambio di passo, ma tutto rimaneva fermo; gli investimenti non partivano, il piano del RECOVERY veniva portato al Consiglio dei Ministri per l’approvazione, senza che costoro l’avessero letto, etc…

Tutto ciò spiega lo stato di emergenza che il Presidente Mattarella ha dovuto certificare assegnando a Draghi il compito di formare un nuovo Governo.

L’intervento di Renzi e di Italia Viva è stato salutare.

Renzi ha lavorato per una soluzione non nell’interesse del partito ma nell’interesse generale del Paese.

Il mandato che Mattarella ha assegnato a Draghi è quello volto a realizzare un Governo di alto profilo non riconducibile ad alcuna formula politica.

Come scrive Stefano Folli, il mandato è stato limpido e descrive uno stato di emergenza in cui i giochi politici si sono risolti in un sostanziale fallimento, come ad esempio il maldestro mercato dei transfughi attraverso il quale Conte voleva sostituire i deputati di Italia Viva con i mercenari detti responsabili.

Grazie alla solidità del gruppo di Italia Viva questo scempio non si è potuto concretizzare.

Il superamento dello schema giallo-rosso è nelle cose e ciò permette di allargare la maggioranza il più possibile.

L’ingresso nell’area di Governo di partiti, come la Lega, provenienti dal mondo sovranista suscita inquietudini nel centrosinistra, ma all’opposto assistiamo ad un cambiamento che a quanto pare coincide con un abbandono delle vecchie posizioni anti-euro e anti-Ue.

Tutto ciò Renzi l’aveva previsto?

Forse si, lo scopriremo in un prossimo futuro!!!

Tutto ciò è un fatto positivo che potrebbe anticipare la nascita di un centro-destra che guarda all’Europa senza pregiudizi.

I passaggi politici di questi giorni sono essenziali sia verso il Governo sia all’interno delle stesse coalizioni.

Questa è la metamorfosi del sistema politico italiano.

Il punto cruciale resta la discontinuità con la precedente esperienza, discontinuità che Renzi ha voluto generare in piena pandemia, anche in considerazione dell’impossibilità di procrastinare lo strappo e rendere più efficace la sua azione, sempre nell’interesse dell’Italia.

La sensazione è che, questo strappo, stia scompaginando non solo gli equilibri della maggioranza ma anche della stessa opposizione.

Tutto questo per il bene del Paese e della stessa politica, Politica con la ” P ” maiuscola.

Vedremo!!!!!!!!!

MOLTI POLITICI NON HANNO CAPITO PERCHÉ ESCE CONTE ED ENTRA DRAGHI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo