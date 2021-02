Sono al tuo fianco,ricordalo anche se sono nessuno, il mio voto non ti mancherà MAI! Un forte GRAZIE

MATTEO RENZI

<<Più della sconfitta al referendum, più delle batoste elettorali», confessa: «Mi sono sentito odiato. Ho visto gente che consideravo come fratelli, come Delrio o la Serracchiani, accettare l’abiura contro di me che il vertice del Pd gli imponeva, come ai tempi del Politburo: disconoscermi, porre un veto personale su di me. Si può avere una politica diversa, ma non si può sparare sulla persona. Franceschini e Guerini non lo hanno fatto, loro sì. E perché ho subito tutto questo? Solo perché volevo un governo all’altezza, quel governo Draghi che ora fa esultare tutti; un governo che non dissipasse in marchette le risorse del Recovery fund. E pensare che per averlo ho rinunciato al potere che mi offrivano! Addirittura alla golden share sulla maggioranza di prima! Per avere Draghi, ho dovuto cambiare anche la mia collocazione politica naturale! E, lo ammetto, tutto questo rancore mi ha fatto male. Ora ho bisogno di tranquillità. Il presidente incaricato si prenda tutto il tempo di cui ha bisogno, faccia un governo tecnico o politico, come preferisce: mi fido di lui. Draghi è una polizza sulla vita per questo Paese>>.

La pochezza delle persone emerge e si propaga nella menzogna.

Del Rio ha profondamente deluso anche me che lo sempre stimato e additato ad esempio anche nella mia famiglia, oltreché votato.

Marcucci!!!!! Che delusione.

Caro Matteo ci spiace tanto leggere le tue parole intrise di amarezza, ma hai veramente ragione.Hai fatto bene a dirlo…che sei ferito e dispiaciuto del loro tradimento. Lo devi dire forte e chiaro, perché è veramente incomprensibile la cecità, il risentimento e il conflitto di interesse di quelle persone! Noi siamo sempre con te, il migliore, per un’Italia migliore, insieme a Draghi!

Tu sei generoso ed altruista, hai fatto tanto per loro e ti hanno ripagato in quel modo. Stai certo però che quelli che li hanno “comprati” sono i primi a non fidarsi di loro; chi tradisce è una persona indegna ,ci spiace tanto leggere le tue parole intrise di amarezza, ma hai veramente ragione. Tu sei generoso ed altruista, hai fatto tanto per loro e ti hanno ripagato in quel modo. Stai certo però che quelli che li hanno “comprati” sono i primi a non fidarsi di loro; chi tadisce è una persona indegna .

Abbiamo visto tutti la stanchezza e la tristezza ma proprio per questo il grazie è superiore alle aspettative per avere demolito in due anni il populismo per aver convertito prima i grullini all ‘europeismo ed oggi sentiamo anche la lega in posizioni diverse e impensabili , anche se tutta da verificare in entrambi i casi la effettiva mutazione , di avere rimescolato in due mosse il quadro politico e di avere spinto alla sottoscrizione della polizza Draghi così come giustamente da Te definita . Matteo sei l’unico politico che puoi cambiare il panorama politico in Italia.

E! Noi ti vogliamo tanto bene e ti saremo sempre vicini.

Matteo, comunque che hai il RISPETTO, l’AMICIZIA VERI, di tante ma tante persone per bene, come tutti noi di ITALIA VIVA, E TANTI ALTRI,

anche noi ci siamo sentiti traditi e offesi dai personaggi che erano insieme a noi nel partito in cui si è creduto e militato per tanti i anni, e anche noi sentiamo sempre di più il loro ODIO, verso chi ha avuto il coraggio di rinunciare alla maledetta POLTRONA per un ideale di GIUSTIZIA LEALTÀ E DOVERE, verso il nostro paese, ma poi so’ che loro questa coscenza, questi valori, loro

Non li conoscono,

E ALLORA PENSO:CHE ME NE FACCIO DELL’ AMICIZIA DI GENTE COME QUELLA!

Noi ti vogliamo tanto bene e ti saremo sempre vicini. E la Storia non può che renderti merito di ciò che hai fatto per il tuo paese. Grazie a nome dei nostri figli !!

Sono al tuo fianco,ricordalo anche se sono nessuno, il mio voto non ti mancherà MAI! Un forte GRAZIE ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo