Finalmente Zingaretti ha capito quello che avrebbe dovuto dire giorni fa… purtroppo ora è tardi

CERCARE DI PRENDESI IL MERITO ORA E ASSURDO La tragedia di un politico come Zingaretti e’ che non ha ancora capito che lui e il PD sono stati x mesi il sostegno adnuno dei peggiori governi che abbia mai avuto la Repubblica italiana . Spero che Draghi riuscira’ a fare il conto delle decine di miliardi buttati via in sciocchezze dal tandem Conte-Gualtieri. Io le consiglio un bel po’ di Malox, Ok ora fare lo gnorri ,ma vada a rileggersi le dichiarazioni a caldo sue e di alcuni esponenti PD quando avete saputo che la Lega sarebbe entrata nel governo. Poverini, pensavano di fare un Conte ter senza Conte e sembravate dei bambini cui era stata tolta la marmellata.SEI! Inadeguato… prima le elezioni poi o Conte o morte.. quindi Draghi è il migliore..Zingaretti può darsi al cabaret.. visto che come politico vale meno di zero. A parte che nessuno ha mai parlato di distruggere l’Europa, semmai il problema era non distruggere l’Italia per salvare l’UE… cosa molto ma molto diversa. Non c’è niente da fare, intelligenti si nasce… ed evidentemente Zingaretti, non lo nacque.

Mario Draghi premier, Nicola Zingaretti a Mezz’ora in più: “Salvini ci ha dato ragione” Il segretario del Pd: “Non ci siamo spostati noi”

“Non c’è dubbio che è una novità: Salvini ha dato ragione al Pd, non ci siamo scostati noi. Tutti possono riconoscere che l’idea di risolvere i problemi distruggendo l’Europa era fallimentare. Si apre una fase nuova, non c’è dubbio: vedremo le coerenze”. Lo dice Nicola Zingaretti, segretario del Pd, a Mezz’ora in più su Rai3. “Ho visto scricchiolare il progetto politico per cui il nuovo era un attacco alle democrazie occidentali e la morte dell’Europa”, aggiunge.

“Quello di Draghi è un profilo che si è messo al servizio di una possibile rinascita italiana. Gli chiederemo di produrre fatti concreti. Siamo per creare lavoro, è una priorità assoluta. Poi una riforma fiscale all’insegna della progressività, della giustizia, della sburocratizzazione, senza la furbizia dei condoni”, ha aggiunto Zingaretti.“Fra qualche settimana o mese voteranno milioni di italiani. Ogni città deciderà per sè, ma noi portiamo sul territorio alleanze civiche competitive ovunque. Uno spirito unitario penso che porterà a una grande vittoria delle elezioni amministrative”.

Finalmente Zingaretti ha capito quello che avrebbe dovuto dire giorni fa… purtroppo ora è tardi

