“La democrazia non è un dono che viene dal cielo. Dobbiamo sempre investire nella democrazia.”

E ORA LA MIA NON SO SE CONDIVISIBILE ANALISI! MA E LA REALTA CHE IO VEDO. PER UN FUTURO NOSTRO E EUROPEO PROFIQUO E DEMOCRATICO.

Non so se Salvini sia diventato europeista in 24 ore, so però che se fosse vero sarebbe una bella notizia per l’Italia.

D’altronde non mi pare che la conversione di Conte e del M5S, nel passaggio dal Conte1 al Conte2, abbia richiesto molto più tempo. Anche allora fu una buona notizia e ne abbiamo visto i benefici.

Inviterei gli schizzinosi dell’ultima ora a rispettare le parole del Presidente della Repubblica che ha chiesto al professor Draghi di rivolgersi a tutte le forze parlamentari, senza distinzione.

Li inviterei inoltre a recuperare la laicità perduta e a lasciare lavorare il Presidente incaricato senza veti né pregiudizi.

Sarà un bene per il paese.

ORA A chi ci diceva che avevamo avviato una crisi “incomprensibile” abbiamo cercato di far comprendere, per giorni, come l’Italia avesse un disperato bisogno di un governo autorevole in grado di guidarla fuori da questa terribile tempesta.

Quello era il nostro obiettivo.

Con Mario Draghi c’è la possibilità di raggiungerlo.

Ora occorre che tutte le forze si mettano al servizio dello sforzo di Mario Draghi, offrendo proposte e progetti.

Aver timore di un sostegno quanto più ampio possibile significa non aver compreso l’opportunità che ha il nostro Paese: provare a uscire da una contrapposizione tutta ideologica in cui, gioco forza, contano più gli slogan e la propaganda, e cercare di entrare in nuova stagione politica in cui ciascuno si misuri sulla forza delle proprie idee e senza delegittimarsi reciprocamente con odio e rancore.

E se, in questo processo, la Lega avviasse una seria revisione delle sue posizioni per arrivare a una linea europeista, così come avvenuto per il M5S, sarebbe solo un’ottima notizia per l’Italia.

Io non so se accadrà, ma so che porre condizioni a Draghi sarebbe un imperdonabile errore.

Io vorrei un Paese in cui le forze progressiste si contrappongano a una destra europeista e responsabile, in cui nessuno debba avere il timore che la vittoria di una parte politica possa mettere in crisi il ruolo dell’Italia in Europa.

Capisco che tale scenario possa spaventare qualcuno, perché in quel caso bisognerebbe vincere per ciò che si propone e non perché l’altro rappresenta il “peggio possibile”.

Tuttavia questo non può impedire di accogliere l’appello di Mattarella nel suo significato più pieno e profondo. ANDANDO AL ATTUALE “Il possibile governo di Mario Draghi, con il semplice incarico affidatogli dal presidente Mattarella, ha già portato lo spread ai minimi dal 2015, dando allo Stato un risparmio potenziale di 1 miliardo di euro di interessi. Altro che crisi irresponsabile, il solo nome di Draghi ha posto le basi per la nascita di un governo competente ed europeista sostenuto da quasi tutto l’emiciclo parlamentare e a livello internazionale l’ex governatore della Bce riscuote un rispetto imparagonabile rispetto a chi è stato a Palazzo Chigi negli ultimi due anni. Il sondaggio che dà Draghi, prima ancora che inizi la sua avventura di governo, a oltre il 70% di gradimento mostra che non c’era solo Conte e anzi che Conte non era il più gradito agli italiani. Un’ipotesi che non è mai stata avvalorata in nessuna trasmissione o tg Rai in queste settimane.

I telegiornali, in particolare il Tg1, si sono trasformati nell’amplificatore della propaganda di Palazzo Chigi, i cui metodi di comunicazione vengono criticati da tutti solo ora a tempo scaduto e in modo opportunistico, con la responsabilità scaricata solo sul portavoce di Conte quando in realtà quei metodi sono stati consentiti e avallati, se non esplicitamente richiesti, da Conte stesso. Una propaganda che ha parlato di crisi ‘inspiegabile’, di responsabili per ‘allargare’ una maggioranza che in realtà non c’era più, di Renzi ‘irresponsabile’.

L’informazione tutta, con alcune eccezioni (penso ad esempio all’onestà intellettuale di Enrico Mentana, tra i pochi a non fare il semplice megafono di Conte e dei suoi sostenitori, forse l’unico in una tv schierata come La7), invece di verificare, spiegare, indagare, ha abdicato totalmente al proprio ruolo, rimanendo nella ‘modalità pandemia’ (ripetizione acritica del messaggio governativo) anche quando il tema era un altro, stabilire quale fosse la guida più adatta per il governo in una fase ormai ben diversa dall’emergenza di marzo e aprile.

Non è un problema di oggi. Da due anni denuncio che con questi vertici la Rai ha toccato il punto più basso della sua storia in termini di pluralismo, correttezza dell’informazione, rispetto della deontologia professionale. Denunce documentate, fondate su filmati di ciò che va in onda, denunce formalizzate nelle sedi istituzionali (commissione di Vigilanza, Agcom, Anac, Corte dei Conti) alle quali le autorità di garanzia si sono mostrate completamente sorde.

Nel momento in cui l’Agcom della presidenza Cardani ha preso una decisione senza precedenti, multare la Rai per mancato rispetto del pluralismo con una sanzione da 1,5 milioni, non soltanto il Governo Conte 2 non ha fatto nulla, ma è stato addirittura consentito alla Rai di fare ricorso al Tar, come se un giudice amministrativo potesse invalidare una decisione presa dall’organo di controllo preposto, che conta su esperti, giuristi, società di monitoraggio.

Speriamo che Mario Draghi, se andrà a buon fine il tentativo di formare il nuovo governo, dia una svolta anche su questo campo, visto che tra le prime incombenze del nuovo esecutivo, insieme al Parlamento, c’è la scelta dei nuovi vertici Rai in scadenza. Dal primo gennaio sono partiti i 120 giorni entro cui la Rai deve approvare il Bilancio e il Cda concludere il mandato, ne sono già passati quasi 40″.

