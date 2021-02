L’ultima “follia” italiana: l’ideologia della competenza.ORA BASTA CON IDEOLOGIE FUORI DALLA LOGICA. SERVE L’IDEOLOGIA PER IL BENE DEL POPOLO DEL ITALIA.

ORA BASTA CON IDEOLOGIE FUORI DALLA LOGICA. SERVE L’IDEOLOGIA PER IL BENE DEL POPOLO DEL ITALIA E DEL EUROPA.

Draghi protagonista, suo malgrado, dell’ultima follia italiana: l’ideologia della competenza. Intendiamoci: mi auguro che l’ex presidente di Bankitalia possa fare il bene del nostro Paese e sono fiducioso che ce la farà, dato l’alto profilo del personaggio.

Ciò nonostante, stiamo assistendo a una mitizzazione agiografica della sua persona, da parte anche di gran parte della stampa, da culto della personalità proprio della Repubblica di bananas. D’altronde, nessuna democrazia occidentale conosce la figura di tali “governi tecnici” a cui ci consegnamo spesso con gaudio, dopo esserci autoespropriati del diritto di determinarci attraverso la democrazia rappresentativa. All’autogoverno, preferiamo – o ci consigliano di preferire -, il dispotismo illuminato.

La retorica della tecnica è taumaturgica, come i re medievali che curavano gli scrofolosi. Ecco che gli italici vizi del trasformismo e del consociativismo diventano per magia larghe intese e responsabilità. Ma veramente pensiamo che Draghi possa governare con tutto l’arco parlamentare? Le opposizioni a cui spetta controllare il potere dove sono? Almeno, Giorgia Meloni resiste.

Insomma, questa aristocrazia della tecnica è una perversione della democrazia, poche storie.

È ovvio che funziona soltanto se esiste un grande apparato propagandistico che la sostiene: l’ideologia della competenza.

L’idea che possa esistere un governo amministrativo depoliticizzato è una panzana possibile soltanto in presenza dell’incompetenza (o, meglio, dell’assenza di cultura politica) da parte degli italiani. La fase suprema del “pilota automatico”, malattia senile del “vincolo esterno”.

La politica, infatti, non è gestione manageriale delle risorse, un sapere nomotetico o una scienza dura. È un intreccio di relazioni che ha a che vedere con il potere e la redistribuzione delle risorse, funzionale a idee e valori. Questo non significa che contare su politici esperti come Draghi non sia un valore aggiunto. Ma non esiste la possibilità che un politico compia azioni “neutre” e non partigiane in forza della sua competenza.

Draghi ha conoscenze tecniche in ambito economico – e la politica non si riduce all’economia -, bene: ma le vuole utilizzare per realizzare quale programma? Un programma di consolidamento fiscale o un programma di difesa del lavoro? Ha poco senso ragionare che egli non viene per tagliare, ma per spendere il recovery fund, dato che le condizionalità di quest’ultimo imporranno delle scelte che, ancora una volta, non potranno non essere partigiane, ma orientate ai valori.

Insomma, questo governo della competenza sembra essere l’ennesima declinazione della postpolitica, dove si fantastica di politiche né di destra né di sinistra che, perché legittimate da quei paradigmi neoliberisti che, non a caso, hanno la pretesa di essere fisiocratici, affondando le proprie radici nel positivismo e nella retorica dei mercati autoregolantesi.

Idee vecchie, false e antidemocratiche. E che non faranno altro che allargare sempre di più la forbice fra cittadini e governati, in nome di una concezione neoaristocratica del potere.